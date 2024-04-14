2024-04-14 19:14:46 Dünyanın en ilginç adası: Ile aux coquillages
Senegal'deki deniz kabuğu adası ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
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Senegal'deki deniz kabuğu adası ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Senegal'in güneybatısında yer alan ve kum midyesi kabuklarından oluşan "deniz kabuğu adası (Ile aux coquillages) ziyaretçilerine eşsiz görsel deneyim sunuyor.
Başkent Dakar'a yaklaşık 150 kilometre mesafede, "küçük sahil (petit cote)" olarak bilinen kıyı şeridinin güney ucunda kalan asıl ismi "Fadiouth" olan adanın 11. yüzyılda insan alışkanları sonucu oluştuğuna inanılıyor.
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