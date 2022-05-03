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Dünyanın en güçlüsü belli oldu! Listeye Türkiye damga vurdu...

2022-05-03 08:12:11
Dünyanın en güçlüsü belli oldu! Listeye Türkiye damga vurdu...

Dünyanın en büyük orduları, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri olarak sıralanırken önemli bir detay dikkat çekiyor. Teknolojinin geldiği nokta savaşlarda artık insan gücünü arka plana atarken denizaltı gücü de giderek önem kazandı. ABD merkezli Globalfirepower sitesi ülkelerin askeri güç istatistiklerini sunmakta. Amerika, Çin, Rusya... süper güçlerin bulunduğu listeye Türkiye damga vurdu. Denizaltının hakimi ülkeler hangileri? İşte ülkelerin donanma ve denizaltı güç sıralaması...

#1
Foto - Denizaltılar donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte ülke ve denizaltı sayıları...

Denizaltılar donanmanın en önemli unsuru konumunda. Dünyanın en güçlü orduları denizaltında da güçlü olmak zorunda. Dünyanın en iyi denizaltı gücü hangi ülkelerde? İşte denizaltı sayısına göre ilk 20 ülke! Devleri geride bırakan Türkiye de bu ülkelerin arasına girdi. İşte ülke ve denizaltı sayıları...

#2
Foto - 43. Küba 1

43. Küba 1

#3
Foto - 42. Polonya 1

42. Polonya 1

#4
Foto - 41. Myanmar 1

41. Myanmar 1

#5
Foto - 40. Ekvador 2

40. Ekvador 2

#6
Foto - 39. Malezya 2

39. Malezya 2

#7
Foto - 38. Portekiz 2

38. Portekiz 2

#8
Foto - 37. Bangladeş 2

37. Bangladeş 2

#9
Foto - 36. İspanya 2

36. İspanya 2

#10
Foto - 35. Arjantin 2

35. Arjantin 2

#11
Foto - 34. Venezuella 2

34. Venezuella 2

#12
Foto - 33. Güney Afrika 3

33. Güney Afrika 3

#13
Foto - 32. Hollanda 4

32. Hollanda 4

#14
Foto - 31. Kanada 4

31. Kanada 4

#15
Foto - 30. Tayvan 4

30. Tayvan 4

#16
Foto - 29. Endonezya 4

29. Endonezya 4

#17
Foto - 28. Şili 4

28. Şili 4

#18
Foto - 27. Azerbaycan 4

27. Azerbaycan 4

#19
Foto - 26. İsveç 5

26. İsveç 5

#20
Foto - 25. İsrail 5

25. İsrail 5

#21
Foto - 24. Singapur 5

24. Singapur 5

#22
Foto - 23. Peru 6

23. Peru 6

#23
Foto - 22. Norveç 6

22. Norveç 6

#24
Foto - 21. Vietnam 6

21. Vietnam 6

#25
Foto - 20. Almanya 6

20. Almanya 6

#26
Foto - 19. Avustralya 6

19. Avustralya 6

#27
Foto - 18. İtalya 6

18. İtalya 6

#28
Foto - 17. Mısır 6

17. Mısır 6

#29
Foto - 16. Cezayir 6

16. Cezayir 6

#30
Foto - 15. Brezilya 7

15. Brezilya 7

#31
Foto - 14. Pakistan 9

14. Pakistan 9

#32
Foto - 13. Fransa 10

13. Fransa 10

#33
Foto - 12. Yunanistan 11

12. Yunanistan 11

#34
Foto - 11. Birleşik Krallık 11

11. Birleşik Krallık 11

#35
Foto - 10. Kolombiya 11

10. Kolombiya 11

#36
Foto - 9. Türkiye 12

9. Türkiye 12

#37
Foto - 8. Hindistan 17

8. Hindistan 17

#38
Foto - 7. Japonya 20

7. Japonya 20

#39
Foto - 6. Güney Kore 22

6. Güney Kore 22

#40
Foto - 5. İran 29

5. İran 29

#41
Foto - 4. Kuzey Kore 36

4. Kuzey Kore 36

#42
Foto - 3. Rusya 64

3. Rusya 64

#43
Foto - 2. ABD 68

2. ABD 68

#44
Foto - 1. Çin 79

1. Çin 79

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