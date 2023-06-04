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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

2023-06-04 07:20:18
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kosova'ya komando ordusu gönderiyor. NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirilmesinin ardından dünyanın en güçlü orduları listesi merak konusu oldu. ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının askeri gücü en yüksek ülkelerini sıraladı. lobal Firepower tarafından yapılan liste hazırlanırken ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada? İşte 2023'ün en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi dikkat çekti. NATO'nun 2. en büyük ordusuna sahip olan Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi...

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

100- KAMERUN

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

99-MOĞOLİSTAN

#4
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

98-ZİMBABVE

#5
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

97-ÇAD

#6
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

96-URUGUAY

#7
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

95-LETONYA

#8
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

94-ERMENİSTAN

#9
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

93-LİTVANYA

#10
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

92-HONDURAS

#11
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

91-ARNAVUTLUK

#12
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

90-İRLANDA

#13
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

89-ZAMBİYA

#14
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

88-PARAGUAY

#15
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

87-KENYA

#16
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

86-SLOVENYA

#17
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

85-GÜRCİSTAN

#18
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

84-AVUSTURYA

#19
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

83-UGANDA

#20
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

82-TÜRKMENİSTAN

#21
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

81-ÜRDÜN

#22
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

80-LİBYA

#23
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

79-BAHREYN

#24
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

78-KUVEYT

#25
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

77-BOLİVYA

#26
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

76-UMMAN

#27
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

75-SUDAN

#28
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

74-YEMEN

#29
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

73- TUNUS

#30
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

72- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

#31
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

71 SRİ LANKA

#32
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

70- EKVADOR

#33
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

69- HIRVATİSTAN

#34
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

68- BELÇİKA

#35
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

67-SLOVAKYA

#36
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

66-KÜBA

#37
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

65-KATAR

#38
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

64-SURİYE

#39
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

63-KAZAKİSTAN

#40
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

62-ÖZBEKİSTAN

#41
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

61-FAS

#42
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

60-BELARUS

#43
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

59-BULGARİSTAN

#44
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

58-SIRBİSTAN

#45
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

57-AZERBAYCAN

#46
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

56-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#47
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

55-ANGOLA

#48
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

54-MACARİSTAN

#49
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

53-PERU

#50
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

52-VENEZUELA

#51
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

51-FİNLANDİYA

#52
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

50-DANİMARKA

#53
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

49- ETİYOPYA

#54
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

48-ÇEKYA

#55
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

47-ROMANYA46-ŞİLİ

#56
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

45-IRAK

#57
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

44-İSVİÇRE

#58
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

43-KOLOMBİYA

#59
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

42-MALEZYA

#60
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

41-PORTEKİZ

#61
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

40-BANGLADEŞ

#62
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

39-HOLLANDA

#63
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

38-MYANMAR

#64
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

37-İSVEÇ

#65
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

36-NİJERYA

#66
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

35-İSVEÇ

#67
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

34-KUZEY KORE

#68
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

33-GÜNEY AFRİKA

#69
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

32-FİLİPİNLER

#70
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

31-MEKSİKA

#71
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

30-YUNANİSTAN

#72
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

29-SİNGAPUR

#73
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

28-ARJANTİN

#74
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

27-KANADA

#75
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

26-CEZAYİR

#76
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

25-ALMANYA

#77
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

24-TAYLAND

#78
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

23-TAYVAN

#79
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

22-SUUDİ ARABİSTAN

#80
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

21-İSPANYA

#81
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

20-POLONYA

#82
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

19-VİETNAM

#83
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

18-İSRAİL

#84
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

17-İRAN

#85
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

16-AVUSTRALYA

#86
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

15-UKRAYNA

#87
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

14-MISIR

#88
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

13-ENDONEZYA

#89
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

12-BREZİLYA11-TÜRKİYE

#90
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

11-TÜRKİYE

#91
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

10-İTALYA

#92
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

9-FRANSA

#93
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

8-JAPONYA

#94
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

7-PAKİSTAN

#95
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

6-GÜNEY KORE

#96
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

5-BİRLEŞİK KRALLIK

#97
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

4-HİNDİSTAN

#98
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

3-ÇİN

#99
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

2-RUSYA

#100
Foto - Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

1-ABD

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