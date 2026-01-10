  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
129
Yeniakit Publisher
Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

2025 listesi açıklandı! Türkiye, Kara, hava ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere birçok kriterin değerlendirildiği listede Almanya ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Türk ordusu hak ettiği yerde mi? Sıralamaya bakın kararı verin. İşte dünyanın en güçlü ordularının yer aldığı o liste...

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2025 LİSTESİ 100- Uruguay

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

99- Letonya

#4
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

98- Moğolistan

#5
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

97- İrlanda

#6
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

96- Slovenya

#7
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

95- Kamboçya

#8
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

94- Gürcistan

#9
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

93- Kamerun

#10
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

92- Tanzanya

#11
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

91- Ermenistan

#12
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

90- Tunus

#13
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

89- Mozambik

#14
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

88- Litvanya

#15
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

87- Paraguay

#16
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

86- Yeni Zelanda

#17
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

#18
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

84- ÇAD

#19
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

83- Kenya

#20
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

82- Umman

#21
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

81- Bahreyn

#22
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

80- Bolivya

#23
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

79- Kuveyt

#24
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

78- Arnavutluk

#25
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

77- Türkmenistan

#26
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

76- Libya

#27
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

75- Ürdün

#28
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

74- Hırvatistan

#29
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

73- Sudan

#30
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

72- Katar

#31
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

71- Slovakya

#32
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

70- Belarus

#33
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

69- Sri Lanka

#34
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

68- Avusturya

#35
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

67- Küba

#36
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

66- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

#37
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

65- Ekvador

#38
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

64- Suriye

#39
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

63- Sırbistan

#40
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

62- Bulgaristan

#41
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

61- Belgium

#42
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

60- Azerbaycan

#43
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

59- Morocco

#44
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

58- Özbekistan

#45
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

57- Kazakistan

#46
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

56- Angola

#47
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

55- Macaristan

#48
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

54- Birleşik Arap Emirlikleri

#49
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

53- Çekya

#50
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

52- Etiyopya

#51
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

51- Romanya

#52
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

50- Venezuela

#53
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

49- Peru

#54
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

48- Finlandiya

#55
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

47- Şili

#56
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

46- Kolombiya

#57
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

45- Danimarka

#58
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

44- İsviçre

#59
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

43- Irak

#60
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

42- Malezya

#61
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

41- Filipinler

#62
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

40- Güney Afrika

#63
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

39- Portekiz

#64
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

38- Norveç

#65
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

37- Myanmar

#66
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

36- Hollanda

#67
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

35- Bangladesh

#68
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

34- Kuzey Kore

#69
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

33- Arjantin

#70
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

32- Meksika

#71
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

31- Nijerya

#72
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

30- Yunanistan

#73
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

29- Singapur

#74
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

28- Kanada

#75
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

27- İsveç

#76
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

26- Cezayir

#77
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

25- Tayland

#78
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

24- Suudi Arabistan

#79
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

23- Viyetnam

#80
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

22- Tayvan

#81
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

21- Polonya

#82
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

20- Ukrayna

#83
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

19- Mısır

#84
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

18- Avustralya

#85
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

17- İspanya

#86
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

16- İran

#87
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

15- İsrail

#88
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

14- Almanya

#89
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

13- Endonezya

#90
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

12- Pakistan

#91
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

11- Brezilya

#92
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

10- İtalya

#93
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

9- Türkiye

#94
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

8- Japonya

#95
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

7- Fransa

#96
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

6- Birleşik Krallık

#97
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

5- Güney Kore

#98
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

4- Hindistan

#99
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

3- Çin

#100
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

2- Rusya

#101
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

1- ABD

#102
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

İşte savaş uçağı bulunmayan ülkeler listesi!

#103
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

İŞTE O SIRALAMA! Savaş uçağı olmayan ülkeler Arnavutluk Belize Benin Butan Bolivya Bosna Hersek Burkina Faso

#104
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI İSE ŞU ŞEKİLDE: Eritre: 1 Demokratik Kongo: 1

#105
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Güney Afrika: 2 Slovakya: 2 Kongo Cumhuriyeti: 2

#106
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Meksika: 3 Honduras:4 Ermenistan: 4 Sri Lanka: 5 Uganda: 6 Gabon:6

#107
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Mozambik:8 Mali:9 Tunus: 10 Libya: 10 Hırvatistan: 10 Bulgaristan: 10

#108
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Sırbistan:11 Namibya: 11 Küba: 11 Botsvana: 11

#109
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Macaristan: 12 Çekya: 12 Azerbaycan: 12 Zimbabve: 13

#110
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Tanzanya: 14 Nijerya: 14 Peru: 15 Avusturya: 15

#111
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Kolombiya: 16 Kenya: 17 Romanya: 21 Arjantin: 23

#112
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Türkmenistan: 24 Bahreyn: 24 Avustralya: 24

#113
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Etiyopya: 25 Malezya: 26 Irak: 26

#114
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Yemen: 27 Portekiz: 28 Umman: 29

#115
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Venezuela: 30 Danimarka: 31 Hollanda: 32

#116
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Belarus: 36 Sudan: 37 Vietnam: 41

#117
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Endonezya: 41 Bangladeş: 42 İsviçre: 43

#118
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Kuveyt: 43 Brezilya: 43 Belçika: 43

#119
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Ürdün: 44 Şili: 45 Finlandiya: 54

#120
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Özbekistan: 58

#121
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Myanmar: 58

#122
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Polonya: 59

#123
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Kazakistan: 63

#124
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Kanada: 66

#125
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Ukrayna: 70

#126
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

İsveç: 71

#127
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Angola:71

#128
Foto - Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?

Tayland: 72

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
