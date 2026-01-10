Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi?
2025 listesi açıklandı! Türkiye, Kara, hava ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere birçok kriterin değerlendirildiği listede Almanya ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.
2025 listesi açıklandı! Türkiye, Kara, hava ve deniz kuvvetleri başta olmak üzere birçok kriterin değerlendirildiği listede Almanya ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.
Türk ordusu hak ettiği yerde mi? Sıralamaya bakın kararı verin. İşte dünyanın en güçlü ordularının yer aldığı o liste...
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2025 LİSTESİ 100- Uruguay
99- Letonya
98- Moğolistan
97- İrlanda
96- Slovenya
95- Kamboçya
94- Gürcistan
93- Kamerun
92- Tanzanya
91- Ermenistan
90- Tunus
89- Mozambik
88- Litvanya
87- Paraguay
86- Yeni Zelanda
84- ÇAD
83- Kenya
82- Umman
81- Bahreyn
80- Bolivya
79- Kuveyt
78- Arnavutluk
77- Türkmenistan
76- Libya
75- Ürdün
74- Hırvatistan
73- Sudan
72- Katar
71- Slovakya
70- Belarus
69- Sri Lanka
68- Avusturya
67- Küba
66- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
65- Ekvador
64- Suriye
63- Sırbistan
62- Bulgaristan
61- Belgium
60- Azerbaycan
59- Morocco
58- Özbekistan
57- Kazakistan
56- Angola
55- Macaristan
54- Birleşik Arap Emirlikleri
53- Çekya
52- Etiyopya
51- Romanya
50- Venezuela
49- Peru
48- Finlandiya
47- Şili
46- Kolombiya
45- Danimarka
44- İsviçre
43- Irak
42- Malezya
41- Filipinler
40- Güney Afrika
39- Portekiz
38- Norveç
37- Myanmar
36- Hollanda
35- Bangladesh
34- Kuzey Kore
33- Arjantin
32- Meksika
31- Nijerya
30- Yunanistan
29- Singapur
28- Kanada
27- İsveç
26- Cezayir
25- Tayland
24- Suudi Arabistan
23- Viyetnam
22- Tayvan
21- Polonya
20- Ukrayna
19- Mısır
18- Avustralya
17- İspanya
16- İran
15- İsrail
14- Almanya
13- Endonezya
12- Pakistan
11- Brezilya
10- İtalya
9- Türkiye
8- Japonya
7- Fransa
6- Birleşik Krallık
5- Güney Kore
4- Hindistan
3- Çin
2- Rusya
1- ABD
İşte savaş uçağı bulunmayan ülkeler listesi!
İŞTE O SIRALAMA! Savaş uçağı olmayan ülkeler Arnavutluk Belize Benin Butan Bolivya Bosna Hersek Burkina Faso
SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI İSE ŞU ŞEKİLDE: Eritre: 1 Demokratik Kongo: 1
Güney Afrika: 2 Slovakya: 2 Kongo Cumhuriyeti: 2
Meksika: 3 Honduras:4 Ermenistan: 4 Sri Lanka: 5 Uganda: 6 Gabon:6
Mozambik:8 Mali:9 Tunus: 10 Libya: 10 Hırvatistan: 10 Bulgaristan: 10
Sırbistan:11 Namibya: 11 Küba: 11 Botsvana: 11
Macaristan: 12 Çekya: 12 Azerbaycan: 12 Zimbabve: 13
Tanzanya: 14 Nijerya: 14 Peru: 15 Avusturya: 15
Kolombiya: 16 Kenya: 17 Romanya: 21 Arjantin: 23
Türkmenistan: 24 Bahreyn: 24 Avustralya: 24
Etiyopya: 25 Malezya: 26 Irak: 26
Yemen: 27 Portekiz: 28 Umman: 29
Venezuela: 30 Danimarka: 31 Hollanda: 32
Belarus: 36 Sudan: 37 Vietnam: 41
Endonezya: 41 Bangladeş: 42 İsviçre: 43
Kuveyt: 43 Brezilya: 43 Belçika: 43
Ürdün: 44 Şili: 45 Finlandiya: 54
Özbekistan: 58
Myanmar: 58
Polonya: 59
Kazakistan: 63
Kanada: 66
Ukrayna: 70
İsveç: 71
Angola:71
Tayland: 72
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23