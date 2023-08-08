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Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

2023-08-08 11:22:59
Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2023 yılının en güçlü orduları listesi belli oldu. Firma yapılan araştırma sonucunda, ortaya çıkan listede ülkelerin askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konum gibi birçok özelliğini esas alıyor. Türkiye ise geçtiğimiz yılın araştırma sonucuna göre 2 sıra yükselmiş durumda. İşte 2023 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi. Türkiye kaçıncı sırada?

#1
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#2
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#3
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#4
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#5
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#6
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#7
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#8
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#9
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#10
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#11
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#12
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#13
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#14
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#15
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#16
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#17
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#18
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#19
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#20
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#21
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#22
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#23
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#24
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#25
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#26
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

#27
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

15- UKRAYNA

#28
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

14- MISIR

#29
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

13- ENDONEZYA

#30
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

12- BREZİLYA

#31
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

11- TÜRKİYE ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2022 yılında 13. sırada yer alırken bu yıl 2 sıra atlayarak 11. sıraya yükseldi.

#32
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

10- İTALYA

#33
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

9- FRANSA

#34
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

8- JAPONYA

#35
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

7- PAKİSTAN

#36
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

6- GÜNEY KORE

#37
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

5- BİRLEŞİK KRALLIK

#38
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

4- HİNDİSTAN

#39
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

3- ÇİN

#40
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

2- RUSYA

#41
Foto - Dünyanın en güçlü orduları 2023 belli oldu! ABD merkezli Global Firepower açıkladı Türkiye 2 sıra atladı İşte en son durum

1- ABD

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