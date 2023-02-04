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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

2023-02-04 11:06:16
Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

ABD merkezli Global Firepower her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını hareket kabiliyeti ve sahada uzun kalma gibi birçok faktörün dikkate alarak sıralıyor. DENİZ KUVVETLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI Kuvvetleri ayrı ayrı da değerlendiren Global Firepower, Uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcılar dahil olmak üzere tüm savaş gemisi tiplerinden yaptığı değerlendirme ile dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri sıralamasını yayınladı.

#1
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

145- ZİMBABVE

#2
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

144- ZAMBİYA

#3
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

143- ÖZBEKİSTAN

#4
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

142- TACİKİSTAN

#5
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

141- İSVİÇRE

#6
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

140- GÜNEY SUDAN

#7
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

139 - SLOVAKYA

#8
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

138- KUZEY MAKEDONYA

#9
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

137- NİJER

#10
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

136- NEPAL

#11
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

135- MOĞOLİSTAN

#12
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

134- MOLDOVA

#13
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

133- MALİ

#14
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

131- KIRGIZİSTAN

#15
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

130- KOSOVA

#16
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

129- MACARİSTAN

#17
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

128- ETİYOPYA

#18
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

127- ÇEKYA

#19
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

126- ÇAD

#20
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

125- ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

#21
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

124- BURKİNA FASO

#22
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

123- BOTSVANA

#23
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

122- BUTAN

#24
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

121- BELARUS

#25
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

120- AVUSTURYA

#26
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

119- ERMENİSTAN

#27
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

118- AFGANİSTAN

#28
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

117- İZLANDA

#29
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

116- BOSNA HERSEK

#30
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

115- SLOVENYA

#31
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

114- BENİN

#32
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

113- SOMALİ

#33
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

112- SENEGAL

#34
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

111- EL SALVADOR

#35
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

110- MORİTANYA

#36
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

109- KONGO CUMHURİYETİ

#37
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

108- LİBERYA

#38
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

107- ESTONYA

#39
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

106- LİBYA

#40
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

105- UGANDA

#41
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

104- NAMİBYA

#42
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

103- MOZAMBİK

#43
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

102- MADAGASKAR

#44
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

101- YENİ ZELANDA

#45
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

100- İRLANDA

#46
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

99- SİERRA LEONE

#47
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

98- FİLDİŞİ

#48
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

97- GABON

#49
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

96- BELİZE

#50
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

95- LİTVANYA

#51
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

94- KARADAĞ

#52
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

93- KAZAKİSTAN

#53
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

92- SIRBİSTAN

#54
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

91- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

#55
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

90- BELÇİKA

#56
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

89- URUGUAY

#57
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

88- SURİNAM

#58
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

87- SUDAN

#59
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

86- LETONYA

#60
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

85- TANZANYA

#61
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

84- KÜBA

#62
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

83- ARNAVUTLUK

#63
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

82- PANAMA

#64
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

81- GANA

#65
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

80- ERİTRE

#66
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

79- UMMAN

#67
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

78- KENYA

#68
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

77- AZERBAYCAN

#69
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

76- NİKARAGUA

#70
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

75- ÜRDÜN

#71
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

73- KAMBOÇYA

#72
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

72- BULGARİSTAN

#73
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

71- TÜRKMENİSTAN

#74
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

70- EKVADOR

#75
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

69- DOMİNİK CUMHURİYETİ

#76
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

68- HIRVATİSTAN

#77
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

67- YEMEN

#78
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

66- UKRAYNA

#79
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

65- LAOS

#80
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

64- TUNUS

#81
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

63- SİNGAPUR

#82
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

62- PARAGUAY

#83
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

61- ANGOLA

#84
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

60- SURİYE

#85
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

59- AVUSTRALYA

#86
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

58- GÜRCİSTAN

#87
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

57- ROMANYA

#88
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

56- VENEZUELA

#89
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

55- GÜNEY AFRİKA

#90
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

54- ARJANTİN

#91
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

53- NORVEÇ

#92
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

52- BAHREYN

#93
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

51- HONDURAS

#94
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

50- SUUDİ ARABİSTAN

#95
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

49- KAMERUN

#96
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

48- HOLLANDA

#97
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

47- KANADA

#98
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

46- PERU

#99
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

45- IRAK

#100
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

44- İSRAİL

#101
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

43- İNGİLTERE

#102
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

42- DANİMARKA

#103
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

41- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#104
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

40- ALMANYA

#105
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

39- MALEZYA

#106
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

38- KATAR

#107
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

37- POLONYA

#108
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

36- LÜBNAN

#109
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

35- FİLİPİNLER

#110
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

34- İRAN

#111
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

33- VİETNAM

#112
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

32- PORTEKİZ

#113
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

31- ŞİLİ

#114
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

30- BREZİLYA

#115
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

29- BAGLADEŞ

#116
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

28- PAKİSTAN

#117
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

27- TAYVAN

#118
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

26- YUNANİSTAN

#119
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

25- FAS

#120
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

24- KUVEYT

#121
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

23- FRANSA

#122
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

22- NİJERYA

#123
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

21- TÜRKİYE• 48.600 Askerî personel • 194 Toplam Donanma Gücü • 16 Fırkateyn • 10 Korvet • 12 Denizaltı • 19 Hücumbot • 16 Deniz Karakol Gemisi • 34 Sahil Güvenlik botu • 11 Mayın gemisi • 5 Amfibi çıkarma gemisi • Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nde farklı kategorilerde yerli ve milli üretim çok sayıda SİHA ve İHA bulunuyor.

#124
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

20- JAPONYA

#125
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

19- GÜNEY KORE

#126
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

18- İSPANYA

#127
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

17- BOLİVYA

#128
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

16- MEKSİKA

#129
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

15- CEZAYİR

#130
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

14- MYANMAR

#131
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

13- MISIR

#132
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

12- FİNLANDİYA

#133
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

11- KOLOMBİYA

#134
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

10- SRİ LANKA

#135
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

9- TAYLAND

#136
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

8- HİNDİSTAN

#137
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

7- İTALYA

#138
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

6- ENDONEZYA

#139
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

5- İSVEÇ

#140
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

4- ABD

#141
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

3- KUZEY KORE

#142
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

2- RUSYA

#143
Foto - Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

1- ÇİN

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