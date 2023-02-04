Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye'nin sırası Yunanistan'ı şoka sokacak

ABD merkezli Global Firepower her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını hareket kabiliyeti ve sahada uzun kalma gibi birçok faktörün dikkate alarak sıralıyor. DENİZ KUVVETLERİ LİSTESİ AÇIKLANDI Kuvvetleri ayrı ayrı da değerlendiren Global Firepower, Uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcılar dahil olmak üzere tüm savaş gemisi tiplerinden yaptığı değerlendirme ile dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri sıralamasını yayınladı.