2023-08-09 18:53:10 Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar
Endonezya'nın Malang kentinde bulunan bu evler ziyaretçi akınına uğruyor.
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Endonezya'nın Malang kentinde bulunan bu evler ziyaretçi akınına uğruyor.
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentinde yer alan gecekondu mahallesindeki rengarenk boyanan evler, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.
Son zamanlarda sıklıkla ziyaret edilen gecekondu mahallesinin talihi, birkaç yıl önce bir grup üniversite öğrencisinin turistlerin ilgisini çekme umuduyla buradaki evlerin duvarlarına resimler yapmaya başlamasıyla değişti.
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