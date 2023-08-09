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Dünya
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Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

2023-08-09 18:53:10
Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

Endonezya'nın Malang kentinde bulunan bu evler ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Malang kentinde yer alan gecekondu mahallesindeki rengarenk boyanan evler, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

#2
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

Son zamanlarda sıklıkla ziyaret edilen gecekondu mahallesinin talihi, birkaç yıl önce bir grup üniversite öğrencisinin turistlerin ilgisini çekme umuduyla buradaki evlerin duvarlarına resimler yapmaya başlamasıyla değişti.

#3
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

#4
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

#5
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

#6
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

#7
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

#8
Foto - Dünyanın dört bir yanından bu gecekondular için geliyorlar

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