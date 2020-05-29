  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
20
Dünyanın altın deposu nerede?

2020-05-29 12:58:14
Dünyanın altın deposu nerede?

Küresel ekonominin sallanmaya başladığı son 1 yılda rekor üzerine rekor kıran altın artık sadece bireysel yatırımcıların gözdesi değil.

#1
Foto - Kimi merkez bankaları dahi altın rezervlerini ciddi oranda artırmaya başladı.

Kimi merkez bankaları dahi altın rezervlerini ciddi oranda artırmaya başladı.

#2
Foto - Peki, banka hesaplarında sadece rakam olarak gördüğümüz altının fiziki karşılığı nerede tutuluyor?

Peki, banka hesaplarında sadece rakam olarak gördüğümüz altının fiziki karşılığı nerede tutuluyor?

#3
Foto - ABD - Çin ticaret savaşları, ekonominin soğuyarak küresel büyümenin yavaşlama eğilimine girmesi, Fed'in para politikasını gevşetmesi ve koronavirüs sonrası bilançosunu 7 trilyon doların üzerine çıkararak parasal genişlemeye gitmesiyle zor zamanların güvenli limanı altın tekrar gözde oldu.

ABD - Çin ticaret savaşları, ekonominin soğuyarak küresel büyümenin yavaşlama eğilimine girmesi, Fed'in para politikasını gevşetmesi ve koronavirüs sonrası bilançosunu 7 trilyon doların üzerine çıkararak parasal genişlemeye gitmesiyle zor zamanların güvenli limanı altın tekrar gözde oldu.

#4
Foto - Dünyanın en nadir ve değerli metallerinden olan altın fiyatları son 1 yılda yüzde 30'un üzerinde arttı.

Dünyanın en nadir ve değerli metallerinden olan altın fiyatları son 1 yılda yüzde 30'un üzerinde arttı.

#5
Foto - Tarih boyunca güç ve refahın simgelerinden olan altın nadir bir emtia olarak yatırımcıların hatta pek çok merkez bankasının da radarında.

Tarih boyunca güç ve refahın simgelerinden olan altın nadir bir emtia olarak yatırımcıların hatta pek çok merkez bankasının da radarında.

#6
Foto - Altının rezervler içerisindeki payı gittikçe artıyor.

Altının rezervler içerisindeki payı gittikçe artıyor.

#7
Foto - En fazla altın tutan 10 merkez bankasının rezervleri 20 bin tonu aşıyor.

En fazla altın tutan 10 merkez bankasının rezervleri 20 bin tonu aşıyor.

#8
Foto - Peki bu altınlar nerede tutuluyor? Akla ilk gelen ABD'nin Kentucky şehrindeki meşhur Fort Knox olsa da yaklaşık üç kat daha fazla altının tutulduğu bir yer daha var.

Peki bu altınlar nerede tutuluyor? Akla ilk gelen ABD'nin Kentucky şehrindeki meşhur Fort Knox olsa da yaklaşık üç kat daha fazla altının tutulduğu bir yer daha var.

#9
Foto - 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle altının tutulabileceği güvenli yer arayışlarında öne çıkan Manhattan Adası'nda bulunan New York Merkez Bankası'nda yaklaşık 350 milyar dolar değerinde altın saklanıyor.

2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle altının tutulabileceği güvenli yer arayışlarında öne çıkan Manhattan Adası'nda bulunan New York Merkez Bankası'nda yaklaşık 350 milyar dolar değerinde altın saklanıyor.

#10
Foto - Bu, aynı zamanda dünyada fiziki olarak tutulan altın rezervinin dörtte birine yakın. Fakat küresel petrol krizinin yaşandığı 1973 yılındaki 12 bin tonluk rekor rezervin yarısı kadar.

Bu, aynı zamanda dünyada fiziki olarak tutulan altın rezervinin dörtte birine yakın. Fakat küresel petrol krizinin yaşandığı 1973 yılındaki 12 bin tonluk rekor rezervin yarısı kadar.

#11
Foto - İlginç olan ise bir ABD Merkez Bankası'nda tutulan altının çoğunun ABD hükümetine ait olmaması.

İlginç olan ise bir ABD Merkez Bankası'nda tutulan altının çoğunun ABD hükümetine ait olmaması.

#12
Foto - 2012 yılı verilerine göre 530 bin adet külçe altının sadece yüzde 5'i ABD hükümetine aitken kalan miktar diğer merkez bankası ve kuruluşlara ait.

2012 yılı verilerine göre 530 bin adet külçe altının sadece yüzde 5'i ABD hükümetine aitken kalan miktar diğer merkez bankası ve kuruluşlara ait.

#13
Foto - 48 merkez bankası ve 12 uluslararası kuruluş New York Merkez Bankası'nın altın mahzenlerini kullanıyor.

48 merkez bankası ve 12 uluslararası kuruluş New York Merkez Bankası'nın altın mahzenlerini kullanıyor.

#14
Foto - Banka, stok tutmak için herhangi bir ücret almıyor ama rezervini taşımak ya da bozmak isteyenler her bir külçe için 1.75 dolar ödemek zorunda.

Banka, stok tutmak için herhangi bir ücret almıyor ama rezervini taşımak ya da bozmak isteyenler her bir külçe için 1.75 dolar ödemek zorunda.

#15
Foto - Dünyanın en güvenli binalarından olan mahzen, deniz seviyesinin 15 metre altında ve yerin 25 metre dibinde 5 katlı bir yapı.

Dünyanın en güvenli binalarından olan mahzen, deniz seviyesinin 15 metre altında ve yerin 25 metre dibinde 5 katlı bir yapı.

#16
Foto - Mahzene girmek için tek yol 140 tonluk çelik ve beton bloğa gömülü 90 tonluk çelik silindir kapıyı aşmak.

Mahzene girmek için tek yol 140 tonluk çelik ve beton bloğa gömülü 90 tonluk çelik silindir kapıyı aşmak.

#17
Foto - 24 saat boyunca içeriden ve dışarıdan kameralarla, hareket sensörleriyle takip edilen kasadan altın çıkarmak için ikisi mahzende görevli biri merkez bankasının iç denetiminden sorumlu en az üç kişinin bulunması gerekiyor.

24 saat boyunca içeriden ve dışarıdan kameralarla, hareket sensörleriyle takip edilen kasadan altın çıkarmak için ikisi mahzende görevli biri merkez bankasının iç denetiminden sorumlu en az üç kişinin bulunması gerekiyor.

#18
Foto - Mahzene altın geldiğinde ise asansörler aracılığıyla zemine indiriliyor ve 122 kompartımanda depolanıyor.

Mahzene altın geldiğinde ise asansörler aracılığıyla zemine indiriliyor ve 122 kompartımanda depolanıyor.

#19
Foto - Altın taşındıktan sonra mühürlenerek kilit altına alınıyor.

Altın taşındıktan sonra mühürlenerek kilit altına alınıyor.

Dost ülkeden Türkiye'ye tarihi mesaj: Artık vakti geldi
Gündem

Dost ülkeden Türkiye'ye tarihi mesaj: Artık vakti geldi

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, iki ülke ilişkilerinin geleceğini konu..
İlk kez anlatıldı! Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak gözaltına alınmış
Gündem

İlk kez anlatıldı! Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak gözaltına alınmış

Gazeteci Süleyman Özışık, geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın polisler tarafından gözaltın..
Libya'da kargaşa çıktı! Fransa ile BAE karşı karşıya geldi
Dünya

Libya'da kargaşa çıktı! Fransa ile BAE karşı karşıya geldi

Fransız savaş gemisi, BAE bandıralı bir gemiyi, petrol peşinde olduğu gerekçesiyle Libya kıyısına yaklaştırmadı.
29.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Terör destekçisi Merdan Yanardağ'dan Adnan Menderes'e alçak iftira
Gündem

Terör destekçisi Merdan Yanardağ'dan Adnan Menderes'e alçak iftira

FETÖ ve PKK destekçisi Merdan Yanardağ, Yassıada mahkemelerinde merhum Başbakan Adnan Menderes'i küçük düşürmek için görülen ve beraatla son..
Hamaney'in sayfasından skandal Mescid-i Aksa paylaşımı
Gündem

Hamaney'in sayfasından skandal Mescid-i Aksa paylaşımı

İran’ın dini lideri Hamaney’in resmi sayfasından paylaşılan Mescid-i Aksa çiziminde Suriye’de binlerce Müslümanı acımasızca katleden katil E..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı