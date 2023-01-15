  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

2023-01-15 11:48:55
Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Ay'ın dünyadan yakalanan şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü görüntüleri yayımlandı.

#1
Foto - Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Araştırmacılar görüntüleri, Amerikan Astronomi Derneği'nin 10 Ocak'ta Settle'da düzenlenen toplantısında sundu.

#2
Foto - Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank Teleskobu, Tycho kraterinin de yer aldığı fotoğrafları çekti.

#3
Foto - Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobu unvanını taşıyan cihaz, gökyüzünün farklı yerlerini hedef alabilecek şekilde tasarlandı.

#4
Foto - Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

100 metre çapındaki teleskobun radar bölümünün başkanı Patrick Taylor, aya radyo dalgaları gönderdiklerini ve verileri Hawaii'deki Very Long Baseline Array adlı radyo teleskobuyla yakaladıklarını söyledi. Tycho krateri 5 metre çözünürlükte görüntülendi.

#5
Foto - Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Taylor, Green Bank Teleskobu'nun bu süreçte sadece 700 wattlık güç harcadığını, bunun bir ev aleti ya da birkaç ampulle yarışabileceğini söyledi. Araştırmacılar, Green Bank Teleskobu'nda yaklaşık 700 kat daha fazla güçle, 500 kilowattla iletim yapabilmeyi hedefliyor. Böylece daha net görüntülerin elde edilmesi planlanıyor.

#6
Foto - Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Taylor, radarların bir göktaşının yörüngesini belirleyerek Dünya'yı tehdit edip etmediğini görmek isteyen gökbilimciler için çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar
Teknoloji

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları sonrası Yunanistan harekete geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'de çeşitli provokasyonlara imza atan ..
Çalışmalar hızlandı... TOGG'dan yeni hamle
Teknoloji

Çalışmalar hızlandı... TOGG'dan yeni hamle

Togg, kendi şarj istasyonu girişimi için çalışmalarını hızlandırdı. Trugo, kısa zamanda otoyollarda olacak.
Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu
Kültür - Sanat

Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesindeki M..
Gizli saklı tarifler: İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif, faydaları ve sır gibi saklanan o yöntem
Kadın - Aile

Gizli saklı tarifler: İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif, faydaları ve sır gibi saklanan o yöntem

İncirin faydası saymakla bitmez. Fakat incirin yaprağının kullanılarak oldukça şifalı ve lezzetli bir çay tarifi hazırlayabilirsiniz. İncir ..
Onlarca ülke satın almak için akın etmeye başladı! F-35 için 14 milyar dolarlık imza!
Ekonomi

Onlarca ülke satın almak için akın etmeye başladı! F-35 için 14 milyar dolarlık imza!

F-35'lere olan ilgi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya çapında arttı. Filo yenilenecek! Kanada, hava kuvvetleri filosunu yen..
Türkiye, Kiev'e misket bombası tedarik ettiğini yalanladı! Baykar, onlarca insansız hava aracı TB2 sattı!
Gündem

Türkiye, Kiev'e misket bombası tedarik ettiğini yalanladı! Baykar, onlarca insansız hava aracı TB2 sattı!

Türkiye'nin Ukrayna'ya yasaklı olan misket bombası tedarik ettiği iddia edilmişti. Ankara Kiev'e misket bombası tedarik ettiğini yalanladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23