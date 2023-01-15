Dünyadan çekilen en ayrıntılı Ay fotoğrafları paylaşıldı

Taylor, Green Bank Teleskobu'nun bu süreçte sadece 700 wattlık güç harcadığını, bunun bir ev aleti ya da birkaç ampulle yarışabileceğini söyledi. Araştırmacılar, Green Bank Teleskobu'nda yaklaşık 700 kat daha fazla güçle, 500 kilowattla iletim yapabilmeyi hedefliyor. Böylece daha net görüntülerin elde edilmesi planlanıyor.