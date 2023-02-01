2023-02-01 12:19:38 Dünyada sadece Tunceli’de var! Türk bilim insanı keşfetti
Dünyada sadece Tunceli'de var. Türk bilim insanı ilk kez keşfetti. Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, yaptığı alan araştırmasında dünya üzerinde sadece Tunceli’de bulunan yeni bir türü keşfetti. İşte haberin detayları... Tunceli'de yeni bir çakşır türü keşfedildi. Keşfedilen ve Prangos Munzurensis (Munzur Çakşırı) ismi konulan yeni tür, Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, emekli Prof. Dr. Ahmet Duran, Moskova Üniversitesinden Dmitry Lyskov ve Tahir Samıgullın’in katkılarıyla botanik alanında dünyanın en saygın dergilerinden olan uluslararası hakemli Phytotaxa Dergisinde yayımlandı.