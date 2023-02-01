Dünyada sadece Tunceli’de var! Türk bilim insanı keşfetti

"Tunceli, bitki açısından son derece zengin" Tunceli’de literatüre kayıtlı bin 500 civarında bitki bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Paksoy, "Özellikle Şinasi Yıldırımlı hocamızın yaptığı çalışmada bin 500’e yakın bitki tespit edilmişti. Ancak bu Erzincan tarafını da kapsadığı için Tunceli için net bir rakam değildi. Biz mevcut rakama 180 yeni kayıt ekledik. Ayrıca çalışmalarımı özellikle Pülümür ilçesi, Pülümür Vadisi’nde gerçekleştirdim. Sadece Pülümür için bin 70 tane kesinleşmiş bitki var. Yakında onu da yayınlayacağım. Şu ana kadar benim topladığım bin 300 tür var. Bu bir il için çok büyük bir rakam. Çünkü Avrupa’da birçok ülkede toplam bitki sayısı bini ancak buluyor. Bizde sadece Pülümür ilçesinde bin 70 bitkimiz var. Bu da sadece benim topladığım. Flora kayıtlarında da bazı bitkiler var. Şinasi Hoca yaptığı çalışmada Pülümür’den de bitki toplamıştı. Onları da eklediğimizde sayı çok çok artacaktır" şeklinde konuştu. Pülümür’ün zenginliğine özellikle vurgu yapan Paksoy, “Pülümür ilçesinin özellikle dağlık bölgeleri, Ovacık’ın doğusu yani Pülümür’e bakan kısmı zaten Anadolu diyagonalinin en yüksek bölgesi ve endemik bitkilerin de en fazla bulunduğu bölge. Özellikle Karagöz ve Dağbek köyü. Bu civarlar endemizmin yoğun olduğu bir bölge. Karagöz köyünün girişinde, hemen yol kenarında yaklaşık 10-15 metre çapında bir bölgede 6 tane endemik türün bir arada yayılış gösterdiğini tespit ettik. Yine Dağbek de gayet güzel endemik bitkilerin bulunduğu geniş alanlara sahip” ifadelerini kullandı. "Tunceli, orkideler açısından zengin yerlere sahip" Tunceli’nin orkideler açısından da zengin olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Yavuz Paksoy, "Pülümür yolunda sulak bir bölgede 7 tane orkidenin bir arada olduğunu tespit ettik. Belki bazı illerimizde tüm ilde toplam 7, 10 orkideyi ancak bulabiliyoruz. Bizim gezdiğimiz yerde, 200-300 metrelik bir sulak bölgede 7 tane orkidenin bir arada yayılış gösterdiğini gördük. Orkideler açısından da gayet zengin yerlerin olduğunu gördük çalışmalarımızda" şeklinde konuştu.