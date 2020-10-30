Dünyada sadece 3 ülkede var! TSK'nın göz bebeği için güçler birleştirildi

TUSAŞ’IN KRİTİK ROLÜ- TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, HİK Sistemi'ne yönelik Barış Kartalı Projesi’nin içerisinde en başından itibaren kritik misyonlar yerine getiren TUSAŞ’ın rolü hakkında, “Savunma Sanayii Başkanlığı inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sistemi'nin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimiz ile bu hizmetleri yerine getireceğiz” diye konuştu. Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy Varughese, imzalanan lojistik destek sözleşmesiyle birlikte Türkiye ile Boeing arasındaki işbirliğinin büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Boeing olarak Türk Hava Kuvvetleri’nin Barış Kartalı HİK uçaklarını desteklemekten gurur duyduklarını ve bu kapsamda THY Teknik ile birlikte çalışmak için sabırsızlandıklarını belirtti.