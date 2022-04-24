Dünyada örneği yok! Türkiye'den bir ilk

Elektro-mekanik yapıyla bütünleşik inşaat/kule/temel yapısı, özel olarak tasarlandı ve projelendirildi. Yaklaşık 75 metre yüksekliğindeki kulelerin tepe noktasında tüm operasyonel ve rüzgar yükleri altında sadece birkaç santim sapma değeri elde ediliyor. Sıra dışı inşaat ve kule yapısının projeye uygun şekilde sahada kurulumu, test ve doğrulaması tamamlandı. ROBOSİM'de tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, çok sayıdaki alt sistemin senaryoya uygun olarak gerçek zamanlı uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla özel bir yazılım kullanılacak. ASELSAN bünyesine geliştirilen bu yazılımın Sistem Entegrasyon Laboratuvarı ortamında geliştirilmesi, test ve doğrulamaları başarıyla tamamlandı. ROBOSİM için elektro-mekanik ve diğer donanım/yazılım bileşenlerinin saha kurulum, entegrasyon ve testlerinin en kısa zamanda tamamlanması ve kullanıma alınması planlanıyor.