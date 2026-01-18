Dünyada en çok taraftarı olan 20 takım belli oldu! Türkiye'den tek takım listede!
Dünyada en çok taraftarı olan 20 kulüp belli olurken, Türkiye'den sadece bir takım listeye girebildi.
Yapılan araştırmaya göre 20 takımın yer aldığı listede Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Süper Lig'den bir kulüp kendine yer buldu.
Dev liste, çeşitli global veri siteleri ve sosyal medya takipçi sayıları baz alınarak hazırlandı.
İşte söz konusu 20 kulüp:
1-Real Madrid (474,7 milyon)
2-Barcelona (428,3 milyon)
3-Manchester United (233,7 milyon)
4-PSG (200,2 milyon)
5-Manchester City (179,2 milyon)
6-Juventus (174,9 milyon)
7-Liverpool (166,7 milyon)
8-Chelsea (152,9 milyon)
9-Bayern Münih (149,1 milyon)
10-Arsenal (114,1 milyon)
11-Tottenham Hotspur (108,1 milyon)
12-Atletico Madrid (80,2 milyon)
13-AC Milan (78,3 milyon)
14-Inter (70,2 milyon)
15-Flamengo (66,4 milyon)
16-Al-Nassr (62 milyon)
17-Borussia Dortmund (60,2 milyon)
18-Al-Ahly (57,7 milyon)
19-Galatasaray (53,7 milyon)
20-AS Roma (41,8 milyon)/ kaynak: haber7
