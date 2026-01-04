  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!

Sıcaklıkların eksi 30'u gördüğü Sivas'ta, Gürün ilçesindeki 'bozkırın nazar boncuğu' donmadan durabiliyor.

#1
Foto - Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!

Hava sıcaklığının eksi 30'ları gördüğü Sivas'ta görenleri şaşkına çeviren yer, sırrıyla merak uyandırıyor.

#2
Foto - Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!

Suya dair ne varsa donan Sivas'ta donmayan tek yer Gürün ilçesindeki Gökpınar gölü oldu. Turkuaz renginden dolayı ‘bozkırın nazar boncuğu' olarak ta adlandırılan göl, donmadığı gibi adeta kaynıyor.

#3
Foto - Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!

DÜNYANIN EN BERRAĞI Dünyanın en berrak göllerinden birisi olan Gökpınar gölü, zemininden kaynayan 17 derece sıcaklıkta ki selenyumlu suyla oluşuyor. Yaz ve kış aylarında su sıcaklığı değişmeyen göl bu nedenle hiç donmuyor.

#4
Foto - Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!

ÜZERİNDE BUHAR OLUŞUYOR 17 derecede ki göl sunu yüzeye çıktıktan sonra sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk havayla buluşunca adeta kaynarmışçasına buhar oluşturuyor.

#5
Foto - Dünyada emsali yok: Kentte her yer dondu bir tek o donmadı!

Gölün yüzeyinde süzülen su buharı ise izleyenleri mest ediyor.

