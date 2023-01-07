2023-01-07 11:59:36 Dünyada bir ilk! Dışkıyla çalışan traktör yapıldı
Birleşik Krallık’ta hayvan dışkısından elde edilen sıvı metan gazıyla çalışan traktör tanıtıldı. Bunun verimli enerji tedarikinde bir dönüm noktası olabileceği söyleniyor. Traktör, standart dizel motorlu versiyonların performansını karşılıyor. 100 inekten elde edilen atıklar biyometan depolama ünitesine toplanıyor. Ardından kaçak metan olarak bilinen gaz, daha sonra işlenip sıkıştırılıyor ve düşük emisyonlu yakıta dönüşebiliyor.