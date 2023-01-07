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Ekonomi
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Dünyada bir ilk! Dışkıyla çalışan traktör yapıldı

2023-01-07 11:59:36
Dünyada bir ilk! Dışkıyla çalışan traktör yapıldı

Birleşik Krallık’ta hayvan dışkısından elde edilen sıvı metan gazıyla çalışan traktör tanıtıldı. Bunun verimli enerji tedarikinde bir dönüm noktası olabileceği söyleniyor. Traktör, standart dizel motorlu versiyonların performansını karşılıyor. 100 inekten elde edilen atıklar biyometan depolama ünitesine toplanıyor. Ardından kaçak metan olarak bilinen gaz, daha sonra işlenip sıkıştırılıyor ve düşük emisyonlu yakıta dönüşebiliyor.

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Foto - Dünyada bir ilk! Dışkıyla çalışan traktör yapıldı

Çığır açan makine, on yılı aşkın bir süredir biyometan üretimini araştıran ve geliştiren Cornish şirketi Bennamann tarafından geliştirildi.

#2
Foto - Dünyada bir ilk! Dışkıyla çalışan traktör yapıldı

Bennamann'ın kurucu ortağı Chris Mann şunları söyledi: "T7 sıvı metan yakıtlı traktör, dünyada bir ilk ve küresel tarım endüstrisinin karbondan arındırılması ve döngüsel bir ekonominin gerçekleştirilmesi yolunda bir adım.

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Foto - Dünyada bir ilk! Dışkıyla çalışan traktör yapıldı

Metan ayrıca 20 yılda karbondioksitin atmosferi ısıtma gücünün 80 katından fazlasına sahip.” New Holland T7 Metan Power LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) traktörü geçen ay ABD'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

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