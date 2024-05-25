Dünyada bir başka örneği yok! İşte F-16 savaş uçaklarının üretildiği tek tesis

50 yıllık F-16 tarihinin 40 yılına bilfiil tanıklık eden Proje Direktörü ve Başmühendisi Mike McSpadden, Block 70'lerin her ayrıntısına hakim. Uçağın elektronik uçuş sistemlerindeki değişiklikler kadar, Block 70'in gövde yapısında da güçlendirmeler yapıldığını bildiren McSpadden, daha önceleri 8 bin saat uçuş ömrüne sahip F-16'ların yeni nesil uçaklarında bu sürenin 12 bin saate kadar yükseltildiğini kaydetti. ABD Hava Kuvvetlerinin, Block 50 güvdesinde yaptığı inceleme sonucu geliştirilebilecek bazı noktalar belirlediğini hatırlatan McSpadden, "Block 70 gövdesinin 26 bölgesinde iyileştirmeler yaptık. Bu da uçağın servis ömrünü yüzde 50 artırdı. Bu da daha az, daha uzun kontrol döngüleri anlamına geliyor." dedi. McSpadden, yaptıkları bu çalışmaların platformun uçuş maliyetlerini daha da azalttığını belirtti.