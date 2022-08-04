2022-08-04 12:21:26 Dünyada benzeri yok! Rekortmen silah envantere girdi
Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel), tüm Ar-Ge, test ve kalifikasyon süreçlerini başarıyla geçti. Son üç yıllık dönemde Ar-Ge ve ekipmanlara yönelik yaklaşık 600 milyon TL yatırım yapılan CANiK M2 QCB, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından da kalifiye edilerek envantere alındı.