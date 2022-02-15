‘Dünyada benzeri olmayan’ koleksiyon satışta!

"İnsanların bu koleksiyonun önemini anlamasını umuyoruz" Guernsey's Müzayede şirketi başkanı Arlon Ettinger de AA'ya çevrim içi yaptığı açıklamada, satışa çıkaracakları Meaders'ın koleksiyonu için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Ettinger, "Dünyada bir başka benzeri olmayan bu koleksiyon, Amerikan tarihinin başlarındaki acımasız korkunç kölelik günlerinden sivil haklar mücadelesine, ordudaki, siyasetteki, dindeki, spor ve eğlence dünyasındaki tüm Afro-Amerikan tecrübesini anlatıyor." ifadesini kullandı. Koleksiyonun, ABD'de "Siyahi Tarih Ayı" olarak kutlanan şubatta satışa çıkarılmasının yanı sıra tüm dünyada "Siyahilerin Hayatı önemlidir" hareketinin desteklendiği bir dönemde halka açılacak olmasının çok anlamlı olduğunu söyleyen Ettinger, parasal değeri konusunda ise tahminlerin çok zor olmasıyla birlikte en az birkaç milyon dolar tutmasını beklediklerini kaydetti. Ettinger, açık artırma için, "Hem çok heyecan verici hem de sinirleri gerici olduğunu söyleyebilirim çünkü tam ne olacağını bilmiyoruz. Ama insanların bu koleksiyonun önemini anlamasını ve buna göre teklif vermesini umut ediyoruz." diye konuştu.