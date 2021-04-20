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Teknoloji-Bilişim
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Dünyada 3 ülke üretebiliyordu! Türkiye de yaptı

2021-04-20 16:12:55
Dünyada 3 ülke üretebiliyordu! Türkiye de yaptı

Dünyada 4 ülke tarafından üretilebilen Yerli su altı robotu 'Kaşif 2', Kanuni sondaj gemisine destek vermek için İstanbul’dan Karadeniz'e doğru yola çıktı.

#1
Foto - Yerli su altı robotu 'Kaşif 2', Karadeniz’de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali kuyularında çalışmalara başlayacak olan Kanuni sondaj gemisine destek vermek için İstanbul’dan yola çıktı. Gemiyle gönderilen ve yarın bölgeye ulaşacak olan Kaşif 2'nin kurulumu 10 günde tamamlanacak.

Yerli su altı robotu 'Kaşif 2', Karadeniz’de toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedilen Sakarya Gaz Sahası’ndaki Türkali kuyularında çalışmalara başlayacak olan Kanuni sondaj gemisine destek vermek için İstanbul’dan yola çıktı. Gemiyle gönderilen ve yarın bölgeye ulaşacak olan Kaşif 2'nin kurulumu 10 günde tamamlanacak.

#2
Foto - DHA'ya konuşan Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2’nin yerlilik oranının yüzde 65’in üzerine çıkarıldığını belirterek, “Yerli su altı robotu Kaşif 1’i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak” dedi. Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var” diye konuştu. Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, “Türkiye Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2’de yüzde 65'in üzerine çıkardık” ifadelerini kullandı.

DHA'ya konuşan Armelsan Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Can Emre Bakım, 'Kaşif 2’nin yerlilik oranının yüzde 65’in üzerine çıkarıldığını belirterek, “Yerli su altı robotu Kaşif 1’i Fatih sondaj gemimize göndermiştik. Kaşif 2 ise, bugün Kanuni gemisi için yola çıkıyor. Uzaktan kumandalı su altı robotlarımız, dalgıçların denizin derin noktalarında yapamadıkları operasyonları gerçekleştirmek için tasarlandılar. Bu robotlar, sondaj platformunun su altında hem gözü hem de eli ayağı olacak” dedi. Bakım, “Su altı robotunuz ayrıca kuyu başı temizleme, conta değiştirme, kesme, biçme ve bağlama işlemleri de yapmaktadır. Kaşif 2, 3 bin metre derinlikte çalışma kapasitesine sahip. Ancak ufak güncellemelerle 6 bin metreye kadar inebilecek kapasitesi de var” diye konuştu. Söz konusu teknolojinin dünyada 2018 yılında gelişmeye başladığını anlatan Can Emre Bakım, “Türkiye Kaşif serisiyle beraber dünyada bu teknolojiyi üreten dördüncü ülke konumuna gelmiş durumda. Kaşif 1'de yerlilik yüzde 53 iken, Kaşif 2’de yüzde 65'in üzerine çıkardık” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - “YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ” 'Kaşif 1’i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi: “Kaşif 2’yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor.” “EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP” 'Kaşif 2’nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, “Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip” dedi.

“YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ” 'Kaşif 1’i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi: “Kaşif 2’yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor.” “EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP” 'Kaşif 2’nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, “Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip” dedi.

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