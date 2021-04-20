Dünyada 3 ülke üretebiliyordu! Türkiye de yaptı

“YÜZDE 30-40 ORANINDA TASARRUF SAĞLIYORUZ” 'Kaşif 1’i, 5 ay gibi kısa bir sürede ürettiklerini belirten Bakım, şunları söyledi: “Kaşif 2’yi de 4,5 aylık bir sürede ürettik. Bu süre dünyada iddialı bir süre. Yabancı bir üretici, bu tarz bir teknolojiyi 44 haftalık bir sürede üretebiliyor. Kaşif 1, Fatih sondaj gemisinin altında, 2 bin 100 metre derinlikte 10 günün üzerinde kalarak Türkiye tarihi adına bir rekor kırmıştı. Sondaj gemilerinin işletme maliyetlerini azaltmaya yönelik yardımcı cihaz olarak kullanıyoruz. Yüzde 30-40 oranında tasarruf sağlıyoruz. Hem maliyet anlamında hem de stratejik anlamda avantaj sağlıyor.” “EN GÜÇLÜ İTİŞ VE HİDROLİK GÜCE SAHİP SU ALTI ARACI ÖZELLİĞİNE SAHİP” 'Kaşif 2’nin amacının sondaj platformunun su altında yapacağı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek olduğunu belirten Can Emre Bakım, “Su altı robotumuz, hem görüntü aktarıyor hem de cihazın önünde bulunan robot kolları vasıtasıyla sondaj platformunun talimatları çerçevesinde kesme-biçme işlemleri ile conta değiştirme ve kuyu başı temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kaşif 2, dünya üzerinde en güçlü itiş ve hidrolik güce sahip su altı aracı özelliğine sahip” dedi.