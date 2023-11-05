Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

Safra kesesi taşı görülen hastaların ve tedaviyi yürüten hekimin çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sarıtaş, şu uyarılarda bulundu: "Bu taşlar kanserin gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Özellikle 3 santimetreden büyük safra taşlarının 20 yıldan fazla safra kesesinde kalması kanser gelişmesinde önemli bir pay sahibidir. Safra kesesinde taş veya polip görülen, tifo taşıyıcılığı olan, parazitel enfeksiyonu olan kişilerin safra kesesi kanseri görülme olasılığı artmış hastalar olduğundan mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Ayrıca kilo kaybı, ateş, sarılık, karın ağrısı gibi rahatsızlıkları olan hastaların da sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyoruz." Hastanede tedavisi süren çiftçi Kemal Yaprak, uzun süre sonra ayağa kalktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaprak, kendisini iyi hissettiğini ve eski sağlığına yeniden kavuştuğunu belirterek, bu zorlu ameliyatta emeği olan tüm doktorlara teşekkür etti.