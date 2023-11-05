Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

DHA'da yer alan habere göre, Yaprak'ın tedavisini gerçekleştiren Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş, safra kesesi kanserlerinin dünyada 100 binde 3 oranda görüldüğüne dikkat çekti. Hastalığın Türkiye'de de çok nadir görüldüğünü belirten Sarıtaş, genellikle ileri tetkiklerde rastlantısal saptandığını vurguladı. Sarıtaş, "Bu kanser türünde semptomlar her zaman olmayabiliyor. İnsidental dediğimiz, vücudumuzda klinik bulgu oluşturmadan ileri tetkiklerde rastlantısal olarak tespit edilebiliyor. Çok sinsi ve agresif seyreden bir tümör tipidir. Bazı hastalarda ise tespit edildiği anda çok fazla tedavi şansı olmuyor. Karın içerisine yayılmış tümörler tedaviyi engelleyebiliyor. Bu hastamızda da taş nedeniyle safrası alındıktan sonra rutin patolojik incelemesinde tesadüfen saptanıyor. Dış merkezde safra kesesi alınan hastanın yaptığımız ameliyat ile karaciğerin safra kesesine yakın olan kısmının çıkarılmasını, safra kanalları ve bu bölgedeki lenf bezlerinin tümörden arındırılmasını sağladık. Karaciğerin kısmi olarak alınması ve lenf bezlerinin temizlenmesi ameliyatını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de onkolojik kontrolleri devam edecek" diye konuştu.