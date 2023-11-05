  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
4
Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

2023-11-05 08:01:11
Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

Kemal Yaprak dünyada 100 bin kişinin sadece 3'ünde görülen safra kesesi kanserine yakalandı. Klinik bulgusuz ortaya çıkan safra kesesi kanseri olan Yaprak, bir dizi ameliyatla sağlığına kavuştu

#1
Foto - Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

Adana'da çiftçilik yapan Kemal Yaprak'ın, yaklaşık 7 ay önce mide bulantısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş ve iltihap olduğu görüldü. Yaprak'ın, ameliyatla safra kesesi alındıktan sonra rutin olarak biyopsi de yapılarak alınan parça patolojiye gönderildi. Kanser olduğu saptanan Kemal Yaprak, ileri tetkik ve tedavi için ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne yönlendirildi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş tarafından muayene olan hastaya safra kesesi kanseri teşhisi kondu.

#2
Foto - Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

DHA'da yer alan habere göre, Yaprak'ın tedavisini gerçekleştiren Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş, safra kesesi kanserlerinin dünyada 100 binde 3 oranda görüldüğüne dikkat çekti. Hastalığın Türkiye'de de çok nadir görüldüğünü belirten Sarıtaş, genellikle ileri tetkiklerde rastlantısal saptandığını vurguladı. Sarıtaş, "Bu kanser türünde semptomlar her zaman olmayabiliyor. İnsidental dediğimiz, vücudumuzda klinik bulgu oluşturmadan ileri tetkiklerde rastlantısal olarak tespit edilebiliyor. Çok sinsi ve agresif seyreden bir tümör tipidir. Bazı hastalarda ise tespit edildiği anda çok fazla tedavi şansı olmuyor. Karın içerisine yayılmış tümörler tedaviyi engelleyebiliyor. Bu hastamızda da taş nedeniyle safrası alındıktan sonra rutin patolojik incelemesinde tesadüfen saptanıyor. Dış merkezde safra kesesi alınan hastanın yaptığımız ameliyat ile karaciğerin safra kesesine yakın olan kısmının çıkarılmasını, safra kanalları ve bu bölgedeki lenf bezlerinin tümörden arındırılmasını sağladık. Karaciğerin kısmi olarak alınması ve lenf bezlerinin temizlenmesi ameliyatını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de onkolojik kontrolleri devam edecek" diye konuştu.

#3
Foto - Dünyada 100 binde 3 oranda görülen kansere yakalandı

Safra kesesi taşı görülen hastaların ve tedaviyi yürüten hekimin çok dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Sarıtaş, şu uyarılarda bulundu: "Bu taşlar kanserin gelişiminde önemli bir risk faktörüdür. Özellikle 3 santimetreden büyük safra taşlarının 20 yıldan fazla safra kesesinde kalması kanser gelişmesinde önemli bir pay sahibidir. Safra kesesinde taş veya polip görülen, tifo taşıyıcılığı olan, parazitel enfeksiyonu olan kişilerin safra kesesi kanseri görülme olasılığı artmış hastalar olduğundan mutlaka bir genel cerrahi uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Ayrıca kilo kaybı, ateş, sarılık, karın ağrısı gibi rahatsızlıkları olan hastaların da sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyoruz." Hastanede tedavisi süren çiftçi Kemal Yaprak, uzun süre sonra ayağa kalktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaprak, kendisini iyi hissettiğini ve eski sağlığına yeniden kavuştuğunu belirterek, bu zorlu ameliyatta emeği olan tüm doktorlara teşekkür etti.

Suriye'deki ABD üslerine saldırı
Dünya

Suriye'deki ABD üslerine saldırı

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi ile Koniko doğal gaz sahası üssüne saldırılar düzenlendi...
Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi gündem oldu
Gündem

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi gündem oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yönelik tepkisi damga vurdu.
Netanyahu'nun evini bastılar
Dünya

Netanyahu'nun evini bastılar

Siyonistlerin saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun evini bastı.
Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!
Ekonomi

Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bomba bir tahminde bulundu. Elinde, cebinde, bankada ve özellikle..
CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu
Gündem

CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu

İkinci tura kalan oylamada oyların çoğunluğunu alan Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oy ald..
Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu
Sosyal Medya

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

Kanadalı yazar Yves Engler, terörist İsrail'in katliamlarını sahiplenen siyonist yanlılarını tek başına susturdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23