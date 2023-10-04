2023-10-04 13:21:48 Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak
Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi, İslam dinini yakından tanımak isteyen Japon toplumundan 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla AA'ya konuştu. Çınar, Waseda, Keio, Meiji gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinden akademisyen misafirlere camiyi gezdirdiklerini ve İslam medeniyetini tanıttıklarını söyledi. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslami konuları araştırmaya yönlendirildiğini gözlemlediğini kaydeden Çınar, camiyi ziyaret için en yoğun randevu taleplerinin akademisyenlerden geldiğini belirtti.