Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak

Camide ve avlusunda, soyadlarını paylaşarak röportaj veren Japonlar, kentin önde gelen ibadethanelerinden Tokyo Camisi ile Türk ve İslam kültürüne yönelik duygu ve düşüncelerini aktardı. Televizyon yayıncısı Haşimoto, İslam medeniyetini, Japon toplumuna tanıtabilmek amacıyla çekim ekibiyle Tokyo Camisi'ne gelmeyi tercih ettiğini söyledi. Başörtüsü takarak cami içinde çekimler yapan Haşimoto, İslam öğretilerinin detaylarını öğrenmek istediğini ve çekimlerin ulusal bir televizyon programında yayımlanacağını belirtti. Üniversitede ekonomi bölümü öğrencisi Naito, camiyi ziyareti vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in aslını inceleyerek merakını gidermek istediğini dile getirdi. - Avluda müzik dinlerken uyuyakalıyor Şibuya Belediyesi çalışanı Jouman da iş yerinin yakınlığı dolayısıyla 4. kez camiye gelme fırsatı bulduğunu ancak Tokyo Camisi'ne ilişkin pek bilgisi olmadığını anlattı. Caminin mimarisini güzel bulduğunu ve içini gezdiğini belirten Jouman, hava durumu iyi olduğunda avlusunda oturduğunu, müzik dinlerken uyuyakaldığını da sözlerine ekledi. - Sabaha karşı camiye geliyor Yaklaşık bir yıl önce Müslüman olan ve "İslam" ismini alan Japon mimar, evine üç dakika mesafedeki camiye, saat 03.30'da geldiğini ve ezanı öğrendiğini belirtti. Son bir yıl içinde alkol ve sigarayı bıraktığını, helal gıda tükettiğini kaydeden İslam, inancının günden güne geliştiğini söyledi. Endonezyalı organizatör Diah da Tokyo'ya her geldiğinde uğradığı camide, Japonların, İslam'ı öğrenmek amacıyla gezdiğini gözlemlediğini ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.