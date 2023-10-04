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İslam
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Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak

2023-10-04 13:21:48
Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak

Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi, İslam dinini yakından tanımak isteyen Japon toplumundan 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi'nin İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla AA'ya konuştu. Çınar, Waseda, Keio, Meiji gibi ülkenin önde gelen üniversitelerinden akademisyen misafirlere camiyi gezdirdiklerini ve İslam medeniyetini tanıttıklarını söyledi. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslami konuları araştırmaya yönlendirildiğini gözlemlediğini kaydeden Çınar, camiyi ziyaret için en yoğun randevu taleplerinin akademisyenlerden geldiğini belirtti.

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Foto - Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak

Çınar, İslam'da zekat, süt kardeşliği, boşanma gibi konularda uzaktan ve yüz yüze mülakatlar verdiğini bildirdi. Yerel yayınlar arasında İslam'a dair kaynakların azlığına işaret eden Çınar, DİB'in Japonca bastığı 30'a yakın kaynak eserin, Japonya genelinde 100'ü aşkın mescide dağıtıldığını belirtti.

#2
Foto - Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak

Çınar, "Tokyo Camisi için her gün açık kapı günü. Randevusuz ziyaretçi sayısı ise hafta içi 300-400 arası, hafta sonu artan faaliyetler dolayısıyla 1000'in üzerine çıkıyor. Bu bağlamda öyle inanıyorum ki Tokyo Camisi'nde randevulu ve randevusuz olarak yılda 50 binin üzerinde misafir ağırlanıyor. Bunun da en az 4'te 3'ünü Japonlar teşkil ediyor." bilgisini verdi. Türkiye'de 1-7 Ekim'in Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını anımsatan Çınar, Tokyo Camisi'nin yapımında emeği geçen ve bu camide görev üstlenen meslektaşlarına selamlarını iletti.

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Foto - Dünyaca ünlü kurra hafız duyurdu! İslam'ı merak eden Japonlar, Tokyo Camisi'ni ziyaret ediyor: Ağzınız bir karış açık kalacak

Camide ve avlusunda, soyadlarını paylaşarak röportaj veren Japonlar, kentin önde gelen ibadethanelerinden Tokyo Camisi ile Türk ve İslam kültürüne yönelik duygu ve düşüncelerini aktardı. Televizyon yayıncısı Haşimoto, İslam medeniyetini, Japon toplumuna tanıtabilmek amacıyla çekim ekibiyle Tokyo Camisi'ne gelmeyi tercih ettiğini söyledi. Başörtüsü takarak cami içinde çekimler yapan Haşimoto, İslam öğretilerinin detaylarını öğrenmek istediğini ve çekimlerin ulusal bir televizyon programında yayımlanacağını belirtti. Üniversitede ekonomi bölümü öğrencisi Naito, camiyi ziyareti vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'in aslını inceleyerek merakını gidermek istediğini dile getirdi. - Avluda müzik dinlerken uyuyakalıyor Şibuya Belediyesi çalışanı Jouman da iş yerinin yakınlığı dolayısıyla 4. kez camiye gelme fırsatı bulduğunu ancak Tokyo Camisi'ne ilişkin pek bilgisi olmadığını anlattı. Caminin mimarisini güzel bulduğunu ve içini gezdiğini belirten Jouman, hava durumu iyi olduğunda avlusunda oturduğunu, müzik dinlerken uyuyakaldığını da sözlerine ekledi. - Sabaha karşı camiye geliyor Yaklaşık bir yıl önce Müslüman olan ve "İslam" ismini alan Japon mimar, evine üç dakika mesafedeki camiye, saat 03.30'da geldiğini ve ezanı öğrendiğini belirtti. Son bir yıl içinde alkol ve sigarayı bıraktığını, helal gıda tükettiğini kaydeden İslam, inancının günden güne geliştiğini söyledi. Endonezyalı organizatör Diah da Tokyo'ya her geldiğinde uğradığı camide, Japonların, İslam'ı öğrenmek amacıyla gezdiğini gözlemlediğini ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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