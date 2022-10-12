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Teknoloji-Bilişim
12
Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

2022-10-12 20:06:52
Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

SyberJet Aircraft'ın hızlı iş jetlerinden SJ30i, "SJA Türkiye" markası ile Ankara'da yerli olarak üretilecek.

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Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yatırımları ve gelişim süreci içerisinde havacılık önemli bir konumda bulunuyor.

#2
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Geçtiğimiz mayıs ayında TUSAŞ ve Türk iş adamlarından oluşan bir grubun ünlü bir ABD’li iş jeti üreticisini almak için görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı.

#3
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Bugün ise SyberJet Aircraft şirketinin SJ30i modelinin yerli üretim sürecinin başladığı açıklandı.

#4
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

SyberJet Aircraft SJ30i iş jeti yerli üretim oluyor! İlk olarak Swearingen Aircraft ismiyle 1959 yılında ABD’nin Utah eyaleti merkezli olarak kurulan SyberJet Aircraft firması günümüzde üretmiş olduğu yüksek hızlı iş jetleri ile biliniyor.

#5
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Geçtiğimiz dönemde ise Türkiye’nin bu firmaya olan ilgisi bir hayli yüksekti.

#6
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Zira bu alanda yapılacak bir teknoloji transferinin yeni pazarların önünü açması muhtemel.

#7
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Sağlanan anlaşmanın detayları henüz açıklanmamış olsa da Ankara merkezli havacılık şirketi BMH’nin SyberJet Aircraft SJ30i modelinin yeniden üretimi için kolları sıvadığı biliniyor.

#8
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Buna göre, SJA Türkiye markası altında SJ30i modelinin Ankara’da kurulacak yerli üretim hattına taşınacağı ve ilk uçakların 2024’te teslim edileceği belirtiliyor.

#9
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

SJ30i özellikleri Mürettebat: 1 veya 2 pilot (SJ30, tek pilot olarak onaylanmıştı) Kapasite: 7 kişi (mürettebat dahil) Uzunluk: 14,3 m (46,8 ft) Kanat açıklığı: 12,9 m (42,3 ft) Yükseklik: 4,3 m (14,2 ft) Boş ağırlık: 4 bin 45 kg (8 bin 917 lb) Maksimum kalkış ağırlığı: 6 bin 328 kg (13 bin 950 lb) Basınçlandırma : 12 psi (0,83 bar) Kabin yüksekliği : 1,34 m (4,4 ft)

#10
Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Kabin genişliği : 1,46 m (4,8 ft) Santral: 2 × Williams International FJ44-2A turbofan Her biri 2 bin 300 lbf (10 kN) itme gücüne sahip Maksimum hız: 900 km/s (486 kn, 559 mph) Durma hızı: 172 km/s (107 mph, 93 kn) Menzil: 4 bin 600 km (2 bin 900 mil, 2 bin 500 nmi)

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Foto - Dünyaca ünlü jet uçak Ankara'da üretilecek

Servis tavanı: 15 bin metre (49 bin ft) Tırmanma hızı: 18.61 m/sn (3 bin 663 ft/dak) Yüksek hızlı seyirde yakıt tüketimi: FL360: 475 kn – TAS: 1.188 lb/s (539 kg/s) Uzun menzilli seyirde yakıt tüketimi: FL450: 436 kn – TAS: 684 lb/s (310 kg/s)

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