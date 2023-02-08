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Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

2023-02-08 07:10:10
Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor. Önceki gün Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu Türkiye’ye destek mesajları yayınlarken, bugün de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, şarkıcı Zara Larsson, komedyen Ellen DeGeneres ve Della Miles’ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, takipçileriyle Türkiye’nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı.

#1
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, Twitter’da bir kullanıcının Türkiye’deki depremle ilgili paylaşımını alıntılayarak “EarthquakeTurkiye” (DepremTürkiye) etiketini kullandı.

#2
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

İsveçli ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, Instagram hesabındaki hikayesinde “The Guardian” gazetesindeki haberi alıntılayarak bağışta bulunmak isteyenler için AKUT’un linkine yer verdi.

#3
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Demi Lovato da Instagram’daki 145 milyon takipçisiyle depremden etkilenenlere nasıl yardım yapılacağına ilişkin bilgi veren bir içeriği paylaşarak, “Kalbim, mağdurlar ve depremden etkilenen herkesle birlikte.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

#5
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

#6
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

İran asıllı ABD’li oyuncu Shohreh Aghdashloo, şu sözlerle üzüntüsünü aktardı: “Türkiye ve Suriye’den binlerce masumun hayatını kaybettiği deprem haberlerini duyunca yıkıldım. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. İnsanlık hala hayatta olduğu için dünyanın her yerinden yardım geliyor. Kalbim etkilenen herkesin yanında.”

#7
Foto - Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!

ABD’li oyuncu Jennifer Garner, İngiltere merkezli Save The Children’ın Türkiye ve Suriye için başlattığı bağış kampanyasını paylaşırken, “Türkiye ve Suriye’deki ailelere yardım etmenin yollarını arıyorsanız, lütfen Save The Children’ın insani yardım faaliyetini dikkate alın.” mesajına yer verdi. Portekizli fado müziği sanatçısı Mariza, Instagram hesabında Türkiye’deki deprem bağış kampanyalarına dair bilgileri takipçileriyle paylaştı. Bollywood’un ünlü yıldızlarından Alia Bhatt ise Türkiye’deki deprem haberini veren bir paylaşımı alıntılayarak, “Bu yürek parçalayıcı.” mesajını yazdı.

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