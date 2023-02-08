2023-02-08 07:10:10 Dünyaca ünlü isimlerden 'Türkiye' açıklamaları!
Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor. Önceki gün Russell Crowe, Antonio Banderas, Dua Lipa ve Mark Eliyahu Türkiye’ye destek mesajları yayınlarken, bugün de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, şarkıcı Zara Larsson, komedyen Ellen DeGeneres ve Della Miles’ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, takipçileriyle Türkiye’nin yanında olduklarını belirten mesajlar paylaştı.