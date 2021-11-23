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Ekonomi
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Dünyaca ünlü analistler kritik tarihi verdi! Gözler dolardayken Euro’da flaş gelişme

2021-11-23 14:09:29
Dünyaca ünlü analistler kritik tarihi verdi! Gözler dolardayken Euro’da flaş gelişme

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 11.47 lirayı aşan dolar, yeni güne 11.42 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.10 liranın üzerine yükseldi. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 9'u aştı. 1 aylık yükseliş yüzde 30'u bulurken 2021 genelinde yüzde 70'e ulaştı. Euro da ilk kez 14 liranın üzerine tırmandı. Yükselişte MHP Lideri Bahçeli'nin Merkez Bankası bağımsızlığını tartışmaya açması da etkili oldu. Gram altın da dolardaki yükselişle 700 lirayı gördü.

#1
Foto - ABD doları karşısında Euro’nun da akıbeti merak edildi. ABD doları karşısında 1,12261 ile 16 ayın en düşük seviyesine inen euronun, 2022 yılının ilerleyen zamanlarında dolardan daha iyi performans göstereceği, Credit Suisse analistlerince öngörüldü.

ABD doları karşısında Euro’nun da akıbeti merak edildi. ABD doları karşısında 1,12261 ile 16 ayın en düşük seviyesine inen euronun, 2022 yılının ilerleyen zamanlarında dolardan daha iyi performans göstereceği, Credit Suisse analistlerince öngörüldü.

#2
Foto - Credit Suisse analistleri, euronun 2022 yılına ABD doları karşısında göreceli olarak zayıf başlamasının beklendiğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinden euronun ABD dolarından daha iyi performans göstereceğini öngördüklerini ifade ediyorlar.

Credit Suisse analistleri, euronun 2022 yılına ABD doları karşısında göreceli olarak zayıf başlamasının beklendiğini, ancak yılın ilerleyen dönemlerinden euronun ABD dolarından daha iyi performans göstereceğini öngördüklerini ifade ediyorlar.

#3
Foto - Erken saatlerde ABD doları karşısında 1,12261 ile 16 ayın en düşük seviyesine inen euro, Avrupa'da, özellikle Almanya'da açıklanan PMI verilerinin etkisi ile 1,27 seviyesine doğru hareketlerde.

Erken saatlerde ABD doları karşısında 1,12261 ile 16 ayın en düşük seviyesine inen euro, Avrupa'da, özellikle Almanya'da açıklanan PMI verilerinin etkisi ile 1,27 seviyesine doğru hareketlerde.

#4
Foto - Şu sıralarda 1,2595 seviyesinde olan EURUSD'nin 1,27 seviyesini geçmesi halinde 1,30'a doğru yükselebileceği ifade ediliyor.

Şu sıralarda 1,2595 seviyesinde olan EURUSD'nin 1,27 seviyesini geçmesi halinde 1,30'a doğru yükselebileceği ifade ediliyor.

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