2021-11-23 14:09:29 Dünyaca ünlü analistler kritik tarihi verdi! Gözler dolardayken Euro’da flaş gelişme
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 11.47 lirayı aşan dolar, yeni güne 11.42 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.10 liranın üzerine yükseldi. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 9'u aştı. 1 aylık yükseliş yüzde 30'u bulurken 2021 genelinde yüzde 70'e ulaştı. Euro da ilk kez 14 liranın üzerine tırmandı. Yükselişte MHP Lideri Bahçeli'nin Merkez Bankası bağımsızlığını tartışmaya açması da etkili oldu. Gram altın da dolardaki yükselişle 700 lirayı gördü.