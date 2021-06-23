2021-06-23 15:54:01 Dünya yarışa girdi! İşte Türkiye'deki füzeler
Hangi ülkede hangi füzeler var, Türkiye füze savaşlarında ne kadar güçlü? İşte ayrıntılar...
Hangi ülkede hangi füzeler var, Türkiye füze savaşlarında ne kadar güçlü? İşte ayrıntılar...
Irak
Pakistan
Pakistan
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Kuzey Kore
Hindistan
Hindistan
Hindistan
İtalya
Fransa
Fransa
Japonya
Japonya
Avrupa Birliği
Kanada
Çin
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Almanya
Almanya
Almanya
İran
İran
İran
Türkiye
Japonya
Japonya
Arjantin
Avustralya
Brezilya
İsrail
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