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Aktüel
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Dünya yarışa girdi! İşte Türkiye'deki füzeler

2021-06-23 15:54:01
Dünya yarışa girdi! İşte Türkiye'deki füzeler

Hangi ülkede hangi füzeler var, Türkiye füze savaşlarında ne kadar güçlü? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Irak

Irak

#2
Foto - Pakistan

Pakistan

#3
Foto - Pakistan

Pakistan

#4
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#5
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#6
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#7
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#8
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#9
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#10
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#11
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#12
Foto - Kuzey Kore

Kuzey Kore

#13
Foto - Hindistan

Hindistan

#14
Foto - Hindistan

Hindistan

#15
Foto - Hindistan

Hindistan

#16
Foto - İtalya

İtalya

#17
Foto - Fransa

Fransa

#18
Foto - Fransa

Fransa

#19
Foto - Japonya

Japonya

#20
Foto - Japonya

Japonya

#21
Foto - Avrupa Birliği

Avrupa Birliği

#22
Foto - Kanada

Kanada

#23
Foto - Çin

Çin

#24
Foto - Rusya

Rusya

#25
Foto - Rusya

Rusya

#26
Foto - Rusya

Rusya

#27
Foto - Rusya

Rusya

#28
Foto - Rusya

Rusya

#29
Foto - Rusya

Rusya

#30
Foto - Rusya

Rusya

#31
Foto - Almanya

Almanya

#32
Foto - Almanya

Almanya

#33
Foto - Almanya

Almanya

#34
Foto - İran

İran

#35
Foto -

#36
Foto - İran

İran

#37
Foto - İran

İran

#38
Foto - Türkiye

Türkiye

#39
Foto - Japonya

Japonya

#40
Foto - Japonya

Japonya

#41
Foto - Arjantin

Arjantin

#42
Foto - Avustralya

Avustralya

#43
Foto - Brezilya

Brezilya

#44
Foto - İsrail

İsrail

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