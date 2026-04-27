Dünya Türkiye’nin teknolojisini seçiyor! Yeni savaş gemilerini GÖKDENİZ ile donattılar
Güney Koreli gemi inşa devi HD Hyundai, Malezya donanması için tasarladığı HDL 10000 destek gemisinde kritik bir karara imza atarak ASELSAN’ın GÖKDENİZ sistemini tercih etti. 11 bin tonluk devasa savaş gemisi tasarımında yer alan Türk imzalı yakın hava savunma sistemi, yerli teknolojimizin küresel arenada rakiplerini nasıl elediğini bir kez daha kanıtladı. Malezya’nın bu stratejik gemi ihalesinde Türkiye’den STM’nin de özgün çözümleriyle yarışması, savunma sanayiimizin bölgedeki gövde gösterisini zirveye taşıdı.