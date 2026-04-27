Dünya Türkiye'nin teknolojisini seçiyor! Yeni savaş gemilerini GÖKDENİZ ile donattılar
Dünya Türkiye’nin teknolojisini seçiyor! Yeni savaş gemilerini GÖKDENİZ ile donattılar

Güney Koreli gemi inşa devi HD Hyundai, Malezya donanması için tasarladığı HDL 10000 destek gemisinde kritik bir karara imza atarak ASELSAN’ın GÖKDENİZ sistemini tercih etti. 11 bin tonluk devasa savaş gemisi tasarımında yer alan Türk imzalı yakın hava savunma sistemi, yerli teknolojimizin küresel arenada rakiplerini nasıl elediğini bir kez daha kanıtladı. Malezya’nın bu stratejik gemi ihalesinde Türkiye’den STM’nin de özgün çözümleriyle yarışması, savunma sanayiimizin bölgedeki gövde gösterisini zirveye taşıdı.

Malezya’nın Kraliyet Donanası için “Çok Maksatlı Destek Gemisi” (MRSS) programını işlettiğini biliniyor. Güney Kore’den HD Hyundai Heavy Industries firmasının DSA standında ise Malezya Kraliyet Donanmasına sundukları MRSS gemisi için yeni tasarımı yer aldı. HDI tarafından HDL 10000 olarak bilinen tasarımda bir takım değişiklikler gözlemlendi; 153.7 metre uzunluk, 24 metre genişlik, 11.000 ton deplasmanın yanı sıra 18 tank, 3 zırhlı araç, 150 mürettebat, 2 helikopter için pist bulunuyor. Dikkat çeken detay ise silah faydalı yükünde; 1 adet 76mm top ile birlikte 2 adet 35mm ASELSAN GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi olması oldu.

Güney Koreli HDI firması Malezya’nın MRSS (çok maksatlı destek gemisi) için sunduğu yeni tasarımda başta ve kıçta olmak üzere iki adet ASELSAN GÖKDENİZ yakın hava savunma sistemi olması ise Malezya’nın sisteme ilgi ve talebini göstermektedir. Başka ülkelerin firmaların çözümleri olmasına rağmen Koreli bir firmanın GÖKDENİZ’i tasarımı taşıması önemlidir.

Malezya Kraliyet Donanması için program kapsamında iki adet MRSS gemisi tedarik edilmesi planlanmaktadır. Yerel kaynaklara göre şu an için 4 ülkenin ciddi adaylar olduğu bildiriliyor; Türkiye, Güney Kore, İtalya ve Çin. G. Koreli HDI firması ise yerel partnerle niyet anlaşması / MOU’yu DSA’26 fuarında imzaladığı belirtildi. Türkiye’den ise STM’nin bu kapsamda çözümü var.

STM ilk kez çözümünü yine Malezya’da düzenlenen LIMA’25 Fuarında tanıtmıştı. MRSS; zırhlı birlikleri taşıyarak amfibi harekâtı desteklemek, denizde lojistik destek sağlamak, bünyesinde bulunan gelişmiş tıbbi destek birimleri sayesinde karadan ulaşılamayan kriz ve afet bölgelerinde tam donanımlı hastane olarak görev yapmak ve gerektiğinde KBRN şartlarında dahi tahliye harekâtı icra edebilmek üzere tasarlandı. Bu kapsamda MRSS’nin , 14 ana muharebe tankı, 9 amfibi araç, 500 amfibi personel ve 2 adet 15 tonluk helikopter taşıma kapasitesine olması planlanıyor.

Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS), süratli çıkarma kuvvetleri ile ağır/hafif zırhlı araçları konuşlandırarak, amfibi harekâtı desteklemek, gemilere lojistik destek sağlamak; kriz ve afet zamanlarında tahliye/hastane gemisi fonksiyonlarında kullanılmak amacıyla STM mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanan bir havuzlu çıkarma gemisidir.

