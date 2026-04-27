Dünya Türkiye’nin teknolojisini seçiyor! Yeni savaş gemilerini GÖKDENİZ ile donattılar

Malezya Kraliyet Donanması için program kapsamında iki adet MRSS gemisi tedarik edilmesi planlanmaktadır. Yerel kaynaklara göre şu an için 4 ülkenin ciddi adaylar olduğu bildiriliyor; Türkiye, Güney Kore, İtalya ve Çin. G. Koreli HDI firması ise yerel partnerle niyet anlaşması / MOU’yu DSA’26 fuarında imzaladığı belirtildi. Türkiye’den ise STM’nin bu kapsamda çözümü var.