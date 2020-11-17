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Dünya
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Dünya şokta! Yeni felaketi açıkladılar

2020-11-17 11:13:42
Dünya şokta! Yeni felaketi açıkladılar

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, büyük yıkımlara neden olurken gözler bu kez Güney Amerika ülkesine çevrildi.

#1
Foto - 1 milyon 300 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs pandemisiyle mücadele ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar yeni krizi açıkladı.

1 milyon 300 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüs pandemisiyle mücadele ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ndeki (CDC) araştırmacılar yeni krizi açıkladı.

#2
Foto - CDC tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'da Ebola’ya neden olana benzer, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türü tespit etti.

CDC tarafından yapılan açıklamada, Bolivya'da Ebola’ya neden olana benzer, insandan insana bulaşabilen yeni bir virüs türü tespit etti.

#3
Foto - Bilim insanları, şu ana kadar farelerden insanlara geçtiği inanılan virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirterek, yeni bir salgın uyarısı yaptı.

Bilim insanları, şu ana kadar farelerden insanlara geçtiği inanılan virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirterek, yeni bir salgın uyarısı yaptı.

#4
Foto - Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi.

#5
Foto - Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Hastalardan biri ve iki sağlık çalışanın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

#6
Foto - Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.

Bununla birlikte araştırmacılar, 2004'te La Paz'ın 600 kilometre doğusundaki Chapare bölgesinde virüsün küçük bir salgının görüldüğünü belgeledi. Virüse ortaya çıktığı yerin adı verilerek, Chapare virüsü olarak adlandırıldı.

#7
Foto - Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı.

Bilim insanları, Chape virüsünün insanlara farelerden geçtiğini düşündüklerini ve vücut sıvıları aracılığıyla yayıldığını açıkladı.

#8
Foto - Araştırmacılar, vücut sıvıları ile bulaşan virüslerin yeni tip corona virüs gibi solunum yolu virüslerinden daha kolay yayıldığını söyledi. Hastalarda, ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrı görüldüğü belirtiliyor.

Araştırmacılar, vücut sıvıları ile bulaşan virüslerin yeni tip corona virüs gibi solunum yolu virüslerinden daha kolay yayıldığını söyledi. Hastalarda, ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrı görüldüğü belirtiliyor.

#9
Foto - CDC’de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom,

CDC’de bir epidemiyolog olan Caitlin Cossaboom, "Çalışmamız, genç bir tıbbi asistan, bir ambulans doktoru ve bir gastroenteroloğun, enfekte hastalarla karşılaştıktan sonra virüse yakalandığını doğruladı. Sağlık çalışanlarından ikisi daha sonra öldü. Artık birçok vücut sıvısının virüsü potansiyel olarak taşıyabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Bulgular, Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği'nin (ASTMH) yıllık toplantısında sunuldu. Bilim insanları durumun ciddi göründüğünü, çünkü insandan insana bulaşmanın yeni bir salgına neden olabileceğini ifade etti.

Bulgular, Amerikan Tropikal Tıp ve Hijyen Derneği'nin (ASTMH) yıllık toplantısında sunuldu. Bilim insanları durumun ciddi göründüğünü, çünkü insandan insana bulaşmanın yeni bir salgına neden olabileceğini ifade etti.

#11
Foto - Araştırmacılar, ayrıca virüsün birkaç yıldır fark edilmeden dolaşmış olabileceğini, çünkü benzer semptomlara sahip bir virüs olan dang hastalığı olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebileceğini söylediler. Bilim insanları, salgınlara neden olma kapasitesini anlamak için virüsü incelemeye devam edeceklerini belirtti.

Araştırmacılar, ayrıca virüsün birkaç yıldır fark edilmeden dolaşmış olabileceğini, çünkü benzer semptomlara sahip bir virüs olan dang hastalığı olarak kolaylıkla yanlış teşhis edilebileceğini söylediler. Bilim insanları, salgınlara neden olma kapasitesini anlamak için virüsü incelemeye devam edeceklerini belirtti.

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