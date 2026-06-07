  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam 12 bin yaşında! Bir ilçenin sakinleri bu mağarada yaşıyordu! Eşini vahşice öldürüp kaçmıştı: Gözü dönmüş katil saklandığı delikte paketlendi Maliye'den mükellefi titretecek yapay zeka adımı! Müfettiş kapıya dayanmadan önce Bilinç Platformu ile her şey kabak gibi ortaya çıkacak! 'Kız kaçırma' husumetinde baba ve oğlu öldürüldü! Zanlı adliyeye sevk edildi Büyük Birlik Partisi'nde kurultay günü! Destici'den önemli mesajlar Sit alanı ve koruma altında Ordu’nun Gaga’sı ziyaretçileri büyülüyor İşte ocaktaki mavi ve turuncu alev arasındaki o tehlikeli fark... Aman dikkat diyelim! Gazze'de yürekleri dağlayan anlar! Bir lokma et büyük mutluluk getirdi
Aktüel
16
Yeniakit Publisher
Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Kedilerle ilgili her daim bu soru sorulur: Neden dört ayak üzerine düşer bu canlılar...

#1
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Yüzyılı aşkın süredir bilim dünyasının ilgisini çeken "kedilerin her zaman dört ayak üstüne düşmesi" olgusu, son yapılan anatomik incelemelerle daha net anlaşılır hale geldi. Yüksek hızlı kameralarla gerçekleştirilen gözlemler, bu kusursuz inişin sırrının ne olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Klasik fizik kurallarına meydan okuyan kedilerin havada yön değiştirme yeteneği, son omurga araştırmalarıyla daha ayrıntılı biçimde açıklığa kavuştu. Bu etkileyici hareketin, kedilerin göğüs kafesi ile bel bölgesi arasındaki sertlik farkından kaynaklandığı; ön gövdenin başlattığı dönüşü arka gövdenin ise milisaniyelik bir gecikmeyle takip ettiği bilimsel olarak ortaya kondu.

#3
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Kedilerin düşme sırasında havada yönlerini değiştirebilme yetenekleri, yüzyılı aşkın süredir bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu olmayı sürdürüyor.

#4
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

1894 yılında Fransız fizyolog Étienne-Jules Marey, yüksek hızlı fotoğraf tekniğini kullanarak havada dönen bir kediyi görüntülemeyi başardı.

#5
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Fotoğraflarda, kedinin başlangıçta belirgin bir dönüş hareketi olmadan düşmeye başladığı, ancak yere ulaşmadan hemen önce vücut pozisyonunu değiştirerek yönünü düzelttiği görülüyordu.

#6
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Bu görüntüler, fizik dünyasında önemli tartışmaların başlamasına yol açtı. Çünkü başlangıçta dönmeyen bir cismin havada yön değiştirmesi, klasik fizik kurallarıyla çelişiyor gibi görünüyordu.

#7
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Ancak daha sonra yapılan matematiksel çalışmalarda, kedilerin vücutlarının farklı bölümlerini birbirine göre döndürerek yön değiştirebildiği gözlemlendi.

#8
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Yamaguchi Üniversitesi'nden veteriner fizyolog Yasuo Higurashi liderliğindeki ekip, kedilerin omurgasının farklı bölümlerinin esnekliğini ölçtü.

#9
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Araştırmacılar torasik yani göğüs omurları ile lomber yani bel omurları arasındaki farkı inceledi.

#10
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Elde edilen sonuçlar ise oldukça çarpıcıydı

#11
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Kedilerin göğüs bölgesindeki omurlar bel bölgesine göre yaklaşık üç kat daha geniş hareket aralığına sahip. Ayrıca sertlik seviyeleri de belirgin şekilde daha düşüktür. Yani ön gövde çok daha kolay dönebiliyor.

#12
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Araştırmacılar, iki kedinin düşüşünü yüksek gizli kameralarla inceledi. Görüntüler dönüş hareketinin tek parça halinde gerçekleşmediğini gösterdi. İlk olarak ön gövde dönüyor, arka gövde ise kısa bir gecikmeyle hareketi takip ediyor.

#13
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Bilim insanlarına göre kedilerin ayaklarının üstüne inmesini sağlayan mekanizma tam olarak bundan ibaret.

#14
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Esnek ön gövde hareketi başlatıyor, daha ağır ve sert arka bölüm dönüşün tamamlanmasını sağlıyor.

#15
Foto - Anatomik incelemeler sonrası: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer? Bilim insanları açıkladı

Böylece kedi neredeyse kusursuz bir zamanlamayla yere iniş yapabilmiş oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması
Gündem

Bahçeli'den dikkat çeken Rahmi Koç açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Grubu Onursal Başkanı Rahmi Koç'un tepki toplayan sözleriyle ilgili konuş..
ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular
Spor

ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek uçtular

Antalya'daki kampını tamamlayan İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolculuğu öncesi Kur’an-ı Kerim’i öptü

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!
Gündem

Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür!

Fıkra adı altında Kürt kadınları aşağılayan ve siyasi çevrelerden, STK’lardan, Kürt vatandaşlarımızdan büyük tepki gören Koç Holding Onursal..
Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!
Gündem

Güneydoğu bölgemiz tehlikede mi? İsrail, Türkiye'nin dibine gizli üsler yerleştirdi!

Terörist çocuk katili İsrail’in, Irak topraklarını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak İran’a yönelik gizli askeri operasyonlar yürüttüğü..
Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu
Gündem

Erdoğan, Türkmenler için Irak'tan bakın ne istedi! Seman Ağa duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Kerkük Valisi Seman Ağa, Erdoğan'ın yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi teb..
Fatih Tekke kameramana böyle çıkıştı: Adamın ezan ile işi yok ki!
Spor

Fatih Tekke kameramana böyle çıkıştı: Adamın ezan ile işi yok ki!

Trabzonspor'un sezon sonuna özel hazırladığı “Gök ve Kök Meselesi” belgeselinin çekimleri esnasında telefonu çalan teknik direktör Fatih Tek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23