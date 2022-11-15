2022-11-15 20:45:51 Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri
2022 FIFA Dünya Kupası, Arap nufusun yoğun olduğu bölgede yapılacak ilk turnuva olmakla kalmayacak, aynı zamanda taraftarların günde birden fazla maça katılmasına imkan tanıyan en kompakt turnuva olacak. Her stadyum, antrenman tesisi ve taraftar bölgesi, sıcaklığı makul seviyede tutmak için güneş enerjisiyle çalışan soğutma teknolojisi ile donatılmıştır. Tüm stadyumlar çevre dostudur ve sıcaklıkları kontrol edilebilir olacaktır.