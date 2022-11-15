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Spor
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Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

2022-11-15 20:45:51
Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

2022 FIFA Dünya Kupası, Arap nufusun yoğun olduğu bölgede yapılacak ilk turnuva olmakla kalmayacak, aynı zamanda taraftarların günde birden fazla maça katılmasına imkan tanıyan en kompakt turnuva olacak. Her stadyum, antrenman tesisi ve taraftar bölgesi, sıcaklığı makul seviyede tutmak için güneş enerjisiyle çalışan soğutma teknolojisi ile donatılmıştır. Tüm stadyumlar çevre dostudur ve sıcaklıkları kontrol edilebilir olacaktır.

#1
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Al Bayt Stadyumu İnanılmaz bir açılır kapanır tavana ve en son teknoloji soğutma sistemlerine sahip. Al Bayt stadyumu 60.000 seyirci kapasitelidir. Tarihsel olarak Katar ve Körfez bölgesindeki göçebe halklar tarafından kullanılan beyt al sha'ar çadırlarının adını taşıyan tüm stadyumu kaplayan dev çadır yapısıyla benzersiz bir görünüme sahip. Turnuvanın ardından Al Bayt'ın kapasitesi 32.000'e düşürülecek. Planlanan maçlar: Açılış maçı ve yarı finale kadar tüm maçlar

#2
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Ahmad Bin Ali Stadyumu Doha merkezinin batısındaki Umm Al Afaei'de yer alan Ahmad bin Ali Stadyumu, 2022 FIFA Dünya Kupası için zamanında bir üst kademe oluşturan modüler unsurları kullanarak 40.000 seyirciyi ağırlayacak. Turnuvadan sonra yaklaşık 20.000 koltuk küçültülecek. Planlanan maçlar: Grup maçları, son 16 turu

#3
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Al Janoub Stadyumu Al Janoub Stadyumu güneydeki Al Wakrah şehrinde yer almaktadır. 40.000 kapasitelidir. Stadyumun tasarımı, Katar'ın geleneksel motiflerine atıf yapıyor. Turnuvadan sonra Al Janoub'un kapasitesi, dünyadaki diğer spor projelerine bağışlanan koltuklarla azaltılacak. Planlanan maçlar: Grup maçları ve son 16 turu

#4
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Khalifa International Stadyumu Yeniden tasarlanan Khalifa Uluslararası Stadyumu ilk olarak 1976'da inşa edilmiş ve 2005'te Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2006 Asya Oyunlarının en önemli parçası olarak hizmet verecek şekilde yenilenmiş ve genişletilmiştir. Stadyuma bir yürüyüş yolu ile bağlanan 3-2-1 Katar Olimpiyat ve Spor Müzesi, bu mekanın heyecan verici bir geleceğe doğru inşa edilirken geçmişine de değer verdiğine işaret ediyor. Planlanan maçlar: Grup maçları, son 16 turu ve üçüncülük maçı için play off

#5
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Education City Stadyumu Yeni Education City Stadyumu, Katar'ın küresel mükemmellik merkezi Education City'deki birinci sınıf üniversite kampüslerinin ortasında yer almaktadır. Stadyum 40.000 seyirci kapasitelidir ve güneş gökyüzünde hareket ederken parıldayan pürüzlü bir elmas şeklini alır. FIFA Dünya Kupası'nın ardından stadyum, üniversite atletizm takımları tarafından kullanılması planlanıyor. Planlanan maçlar: Grup maçları, son 16 turu ve çeyrek finaller

#6
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Lusail Stadyumu Lusail City'de bulunan yeni Lusail Stadyumu, Katar Dünya Kupası'nın ana stadyumlarından biri ve 2022 turnuvasının final törenine ev sahipliği yapacak. Turnuvanın ardından Lusail Stadyumu, Katar'ın sürdürülebilir kalkınma taahhüdünün bir parçası olarak okulları, mağazaları, kafeleri, spor tesisleri ve sağlık klinikleriyle bir toplum merkezine dönüştürülecek. Planlanan maçlar: Final maçına kadar tüm maçlar

#7
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

974 Stadyumu 974 stadyum projesi, spor stadyum inşaatı dünyasında öncü bir projedir. Nakliye konteynırlarından inşa edilen bu stadyum tamamen sökülebilecek ve inşaatta tekrar kullanılabilir malzemelere dönecektir. 974'ün Katar'ın uluslararası arama kodu olmasına ek olarak, stadyumun adı onu inşa etmek için kullanılan konteyner sayısından geliyor. Planlanan maçlar: Grup maçları ve son 16 turu

#8
Foto - Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Al Thumama Stadyumu Al Thumama Stadyumu, Arap dünyasındaki geleneksel qahfiya'dan esinlendiği için ayrı bir Arap mimari simgesidir. Bu tasarım, Arap dünyasındaki Araplar arasında kültürel bir ortaklık olduğu için seçildi. Dolayısıyla Arap medeniyetinin derinliğini ve Arap ülkelerinin iç içe geçmiş kültürel-tarihsel mirasını ifade eder. 40.000 kişilik stadyumun kapasitesi turnuvadan sonra 20.000'e düşürülecek. Planlanan maçlar: Grup maçları, son 16 turu ve çeyrek finaller

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