Dünya kupası maçlarının oynanacağı statların ilginç özellikleri

Khalifa International Stadyumu Yeniden tasarlanan Khalifa Uluslararası Stadyumu ilk olarak 1976'da inşa edilmiş ve 2005'te Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2006 Asya Oyunlarının en önemli parçası olarak hizmet verecek şekilde yenilenmiş ve genişletilmiştir. Stadyuma bir yürüyüş yolu ile bağlanan 3-2-1 Katar Olimpiyat ve Spor Müzesi, bu mekanın heyecan verici bir geleceğe doğru inşa edilirken geçmişine de değer verdiğine işaret ediyor. Planlanan maçlar: Grup maçları, son 16 turu ve üçüncülük maçı için play off