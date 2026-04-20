Dünya Körfez'den kaçarken Alman devi duyurdu: Türkiye'de dört tane açacağız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Körfez'deki savaşın ardından bölgeden kaçışı fırsat bilen Alman tur operatörü alltours, Türkiye'deki yeni yatırımını kamuoyu ile paylaştı.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Alman tur operatörü alltours, 2026 yaz sezonu kapsamında Türkiye’deki otel portföyünü genişletme kararı aldı. Şirket, kendi markası olan “alltoura Club Hotels” zinciri altında dört yeni tesisi hizmete açacağını açıkladı.

Yeni yatırımların ikisi Antalya bölgesinde, ikisi ise Ege kıyılarında yer alacak. Antalya’da Side bölgesinde konumlanan Side Prenses Resort & Spa ile Sidekum otelleri zincire dahil edilirken, Ege’de ise Didim’de Lucas Didim Resort ve Kuşadası’nda Palm Wings Beach Resort portföye eklendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu oteller, aileler, çiftler ve bireysel seyahat edenlere hitap eden “club” konseptiyle hizmet verecek. Tesislerde her şey dahil konsept, spor ve eğlence aktiviteleri ile çocuklara yönelik mini kulüp ve özel alanlar öne çıkıyor.

Antalya’daki tesislerin özellikle deniz manzarası, geniş havuz alanları ve yenilenen sosyal alanlarıyla dikkat çektiği belirtilirken, Sidekum’un daha çok aile odaklı ve sakin bir tatil deneyimi sunduğu ifade edildi.

Ege kıyılarındaki yatırımlar ise doğayla iç içe konumlarıyla öne çıkıyor. Didim’deki tesisin sahil erişimi ve geniş yeşil alanlarıyla aktif tatil imkânı sunduğu, Kuşadası’ndaki otelin ise özellikle çocuklu ailelere yönelik su parkı, spor alanları ve kapsamlı eğlence programlarıyla konumlandığı aktarıldı.

Yeni yatırımlarla birlikte alltours’un Türkiye’deki “alltoura Club Hotel” sayısı beşe yükseldi. Şirket, bu hamleyle Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürmeyi ve farklı segmentlere hitap eden tatil seçeneklerini artırmayı hedefliyor.

