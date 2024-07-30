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Yaşam
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Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

2024-07-30 18:23:29
Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

Antalya'da Dünya Kaplan Günü kutlandı. Kutlama için hazırlanan etten pasta ise herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

Yaşadıkları habitatların korunması ve kaplanlarla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla her yıl 29 Temmuz'da kutlanan Dünya Kaplan Günü Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda da unutulmadı.

#2
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

Bu özel günde bakıcıları tarafından parkta bulunan iki Bengal kaplanı için karışık etten 12 kilogramlık pasta hazırlandı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki erkek ve dişi Bengal kaplanı, pastalarını afiyetle yedi. Ayrıca kaplanların biyolojik adaptasyonu ve yaşamları hakkında bilgi edinebilmeleri için hafta boyunca çocuk ziyaretçilere Doğa Sınıfı içerisinde çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.

#3
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Bengal kaplanlarının neslinin tehlike altında olduğunu belirterek Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan iki kapana sıcak yaz aylarında özel bir şekilde ilgi ile baktıklarını belirtti.

#4
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

Arsun, “Kaplanların daralan yaşam alanlarından dolayı soyları tükenme tehlikesi altında. Biz de bir çift Bengal kaplanına ev sahipliği yaparak korumamız altında tutuyoruz. 1 hafta boyunca sürecek özel etkinliklerimiz gerçekleşecek. Havaların da sıcak geçmesi nedeniyle kaplanlarımızın serinlemesi için havuzlarına buz kalıpları atıyoruz ve özel fıskiye sulama sistemleri ile kaplanların ferahlamasını sağlıyoruz” dedi.

#5
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

#6
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

#7
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

#8
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

#9
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

#10
Foto - Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

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