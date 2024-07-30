Dünya Kaplan Günü için öyle bir şey yapıldı ki!

Bu özel günde bakıcıları tarafından parkta bulunan iki Bengal kaplanı için karışık etten 12 kilogramlık pasta hazırlandı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki erkek ve dişi Bengal kaplanı, pastalarını afiyetle yedi. Ayrıca kaplanların biyolojik adaptasyonu ve yaşamları hakkında bilgi edinebilmeleri için hafta boyunca çocuk ziyaretçilere Doğa Sınıfı içerisinde çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.