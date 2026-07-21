  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan gözaltına alındı Türkiye'nin giyim devi Koton kötü haberi duyurdu: Saldırıya uğradık SHP'nin meşhur başkanından Özgür Özel'e yaylım ateşi! ‘Devleti ele geçirme projesinin ortağısınız’ Otomobil alacaklara müjde! 5 Milyon TL'ye kadar yüzde 0 faizli kredi Petrol 120 doların üstüne çıkabilir! Herkes “çıkacak mı” diye merak ediyordu! AK Parti’den son dakika “genel af” açıklaması Ticaret Bakanlığı ‘güvensiz ürün’ satanlara acımadı! Milyonlarca lira ceza uygulandı Uzmandan önemli uyarı: Bu davranışlar hastalık belirtisi olabilir Düğündeki görüntüleri büyük tepki çekmişti! AK Parti’nin kritik ismi apar topar istifa etti
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

Dünya güvenliğinin baş tehdidi olan küresel eşkıya ABD, Orta Doğu'da bizzat kendi çıkardığı gerilimi bahane ederek, dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkat edin" uyarısı yayınladı.

#1
Foto - Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

#2
Foto - Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

Bakanlık tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve öngörülemeyen bir tırmanma ihtimali bulunduğu belirtildi.

#3
Foto - Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

Uyarıda, Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli ve yüksek teyakkuz halinde olmaları istenirken, olası uçuş iptalleri, dönemsel hava sahası kapanmaları ve seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıklara hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi.

#4
Foto - Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

Orta Doğu dışında bulunan ABD vatandaşlarının bölgeye ve bölge üzerinden yapılacak seyahatleri yeniden değerlendirmeleri istenen uyarıda, ABD ile ilişkilendirilen kişi ve noktaların hedef alınabileceğine işaret edildi.

#5
Foto - Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

#6
Foto - Dünya genelindeki ABD'lilere uyarı: Teyakkuzda olun!

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir ge..
İran, beşik gibi sallandı
Dünya

İran, beşik gibi sallandı

İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem oldu. İlk verilere göre 3 kişinin yaralandığı tespit edildi...
Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor
Gündem

Pinç Oğuzhan’ın hırsızlık kaydı çıktı! Ne çaldığı merak ediliyor

Deprem felaketinde yalan paylaşımlarla kaos tetikleyen, devletin AFAD ve Kızılay gibi güzide kurumlarını hedef alıp kurduğu kirli tezgahla "..
Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Aske..
Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!
Sosyal Medya

Tatilciler fahiş fiyatlara isyan etti Alaçatı'da soygun var!

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyla tatil beldesindeki akılalmaz fiyat politikasını ve taksi soygununu ifşa eden bir tatilci,..
Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı
Gündem

Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Belediye başkanı ve eşi gözaltına alındı

CHP’li İzmit Belediyesi’ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23