Dünya diken üstünde! Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti

Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alacak bir Rus saldırısının bu hafta da dahil olmak üzere her an başlayabileceğini yineledi. Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin onbinlerce Rus askerinin Ukrayna sınırı boyunca konuşlandıklarını net şekilde gözlemlediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerilimin azaltılması yönünde adım atıldığına yönelik bir kanıt görmüyoruz" açıklamasını yaptı. Amerikan teknoloji firması Maxar'ın yayınladığı yeni uydu fotoğrafları, Ukrayna'yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatan Rus ordusunun neredeyse tüm karargahlarını gözler önüne serdi.