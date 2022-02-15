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Dünya
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Dünya diken üstünde! Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti

2022-02-15 10:12:40
Dünya diken üstünde! Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti

ABD'den gece yarısı dünyayı çalkantıya sürükleyen bir uyarı daha geldi, yeni uydu fotoğrafları Ukrayna sınırının dibindeki devasa Rus ordusunu gösterdi.

#1
Foto - Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alacak bir Rus saldırısının bu hafta da dahil olmak üzere her an başlayabileceğini yineledi. Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin onbinlerce Rus askerinin Ukrayna sınırı boyunca konuşlandıklarını net şekilde gözlemlediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise,

Beyaz Saray, Ukrayna'yı hedef alacak bir Rus saldırısının bu hafta da dahil olmak üzere her an başlayabileceğini yineledi. Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, gazetecilerin sorusu üzerine ABD'nin onbinlerce Rus askerinin Ukrayna sınırı boyunca konuşlandıklarını net şekilde gözlemlediğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerilimin azaltılması yönünde adım atıldığına yönelik bir kanıt görmüyoruz" açıklamasını yaptı. Amerikan teknoloji firması Maxar'ın yayınladığı yeni uydu fotoğrafları, Ukrayna'yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatan Rus ordusunun neredeyse tüm karargahlarını gözler önüne serdi.

#2
Foto - Belarus'tan Karadeniz kıyısındaki Kırım'a kadar birçok noktada konuşlanan Rus askerlerinin sayısı 130 bini aşıyor. Krasnodar'daki Primorsko Akhtarsk'taki hava üssüne Rus ordusunun yeni Su-34 savaş uçakları sevk ettiği dikkat çekti.

Belarus'tan Karadeniz kıyısındaki Kırım'a kadar birçok noktada konuşlanan Rus askerlerinin sayısı 130 bini aşıyor. Krasnodar'daki Primorsko Akhtarsk'taki hava üssüne Rus ordusunun yeni Su-34 savaş uçakları sevk ettiği dikkat çekti.

#3
Foto - Rusya uzmanları 10 Su-34 savaş uçağının konuşlandığı Primorsko Akhtarsk hava üssünün Ukrayna kenti Mariupol'a yaklaşık uzaklığının 75 mil (120 kilometre) olduğunu belirtiyor.

Rusya uzmanları 10 Su-34 savaş uçağının konuşlandığı Primorsko Akhtarsk hava üssünün Ukrayna kenti Mariupol'a yaklaşık uzaklığının 75 mil (120 kilometre) olduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki ciddi bir yığınak göze çarpıyor. Donuzlav Gölü kenarında bekleyen birlikler ve helikopterler aynı karede.

Rusya lideri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım'daki ciddi bir yığınak göze çarpıyor. Donuzlav Gölü kenarında bekleyen birlikler ve helikopterler aynı karede.

#5
Foto - 13 Şubat'ta çekilen fotoğrafta, Donuzlav etrafındaki yaklaşık 70 helikopterden ikisi Mi-26 model, çok sayıda Mi-8 var ve özellikle saldırı helikopterleri gözden kaçacak gibi değil.

13 Şubat'ta çekilen fotoğrafta, Donuzlav etrafındaki yaklaşık 70 helikopterden ikisi Mi-26 model, çok sayıda Mi-8 var ve özellikle saldırı helikopterleri gözden kaçacak gibi değil.

#6
Foto - Yine 13 Şubat'ta çekilen bir başka uydu fotoğrafında, Ukrayna sınırına yalnızca 25 kilometredeki Belgorod'da bekleyen helikopterler kadraja girdi.

Yine 13 Şubat'ta çekilen bir başka uydu fotoğrafında, Ukrayna sınırına yalnızca 25 kilometredeki Belgorod'da bekleyen helikopterler kadraja girdi.

#7
Foto - Belgorod'a bağlı Soloti'deki saldırı pozisyonunda bekleyen birliklere yakın bir bakış.

Belgorod'a bağlı Soloti'deki saldırı pozisyonunda bekleyen birliklere yakın bir bakış.

#8
Foto - Bu fotoğraf, Ukrayna sınırına 300 kilometre mesafedeki Rus kenti Yelnya'daki yığınağı gösteriyor. 13 Şubat tarihinde çekilen fotoğrafta topçu birlikleri ve zırhlı araçlar açık şekilde belirgin.

Bu fotoğraf, Ukrayna sınırına 300 kilometre mesafedeki Rus kenti Yelnya'daki yığınağı gösteriyor. 13 Şubat tarihinde çekilen fotoğrafta topçu birlikleri ve zırhlı araçlar açık şekilde belirgin.

#9
Foto - Avrupa'daki tek müttefiki Belarus'a 30 bini aşkın asker ve füzeler göndererek tatbikata girişen Rus ordusunun konuşlandığı yerlerden biri, Ukrayna'nın hemen kuzeyinde yer alan Rechitsa. CBS: RUS FÜZELERİ ATIŞ POZİSYONUNDA Amerikan CBS yayın organı, David Martin imzasıyla yayımladığı özel haberde Rusya birliklerinin saldırı pozisyonuna geçtiğini bildiriyor. Bir Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Rus ordusu uzun menzilli toplarını sınıra yaklaştırdı ve füzeleri de atış pozisyonuna aldı. Rus birliklerindeki hareketliliğin Pazar günü başladığını kaydeden CBS'e bilgi veren ABD'li yetkili, Rusya'nın geniş çaplı bir işgal için ihtiyacı olan güçlerin yüzde 80'ini sınıra taşıdığını söyledi.

Avrupa'daki tek müttefiki Belarus'a 30 bini aşkın asker ve füzeler göndererek tatbikata girişen Rus ordusunun konuşlandığı yerlerden biri, Ukrayna'nın hemen kuzeyinde yer alan Rechitsa. CBS: RUS FÜZELERİ ATIŞ POZİSYONUNDA Amerikan CBS yayın organı, David Martin imzasıyla yayımladığı özel haberde Rusya birliklerinin saldırı pozisyonuna geçtiğini bildiriyor. Bir Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Rus ordusu uzun menzilli toplarını sınıra yaklaştırdı ve füzeleri de atış pozisyonuna aldı. Rus birliklerindeki hareketliliğin Pazar günü başladığını kaydeden CBS'e bilgi veren ABD'li yetkili, Rusya'nın geniş çaplı bir işgal için ihtiyacı olan güçlerin yüzde 80'ini sınıra taşıdığını söyledi.

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