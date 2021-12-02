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Ekonomi
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Dünya devi Çin'e yatırım yapmaktan vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldılar

2021-12-02 12:16:42
Dünya devi Çin'e yatırım yapmaktan vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldılar

Önemli ekonomik adımlarının atıldığı ülkemize yatırım yağmaya devam ediyor. Bu kez olan yatırım Arap ülkelerinden değil.

#1
Foto - Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve son olarak Bahreyn Türkiye'ye yatırım kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve son olarak Bahreyn Türkiye'ye yatırım kararı aldı.

#2
Foto - AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat, söz konusu yatırımların özellikle Körfez ülkelerinden gelmeye devam edeceğini açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat, söz konusu yatırımların özellikle Körfez ülkelerinden gelmeye devam edeceğini açıklamıştı.

#3
Foto - Bu kez bir Avrupa ülkesi Çin'e yatırım yapmaktan vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldı.

Bu kez bir Avrupa ülkesi Çin'e yatırım yapmaktan vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldı.

#4
Foto - İtalyan firmaların, üçüncü ülkelerde Türkiye ile ortak yatırım arayışında olduğu açıklandı. Bianchi firmasının Çin'e yapacağı yatırımdan vazgeçip Türkiye'de yatırım kararı alması yönündeki duyumlara ilişkin konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, 'Gerçekten bu noktada en güzel örneklerinden bir tanesi.' dedi.

İtalyan firmaların, üçüncü ülkelerde Türkiye ile ortak yatırım arayışında olduğu açıklandı. Bianchi firmasının Çin'e yapacağı yatırımdan vazgeçip Türkiye'de yatırım kararı alması yönündeki duyumlara ilişkin konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, 'Gerçekten bu noktada en güzel örneklerinden bir tanesi.' dedi.

#5
Foto - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek,

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Ancak sadece bu ülkede yatırım yapmak için değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde beraber yatırıma yönelik de birtakım şeyler var. Dolayısıyla bu çok önemli bir fırsat ve bu fırsatı daha çok çalışarak yakalamalıyız. " dedi. Gaiani, Bianchi firmasının Çin'e yapacağı yatırımdan vazgeçip Türkiye'de yatırım kararı alması yönündeki duyumlara ilişkin ise şunları kaydetti: "Evet bu sizin dediğiniz, ben az önce de tedarik zincirinden bahsediyordum, gerçekten bu noktada en güzel örneklerinden bir tanesi. Çünkü daha evvel de dediğim gibi Türkiye lojistik olarak İtalya'ya çok yakın bir ülke ve burada çok büyük teknolojiler var, dijitalizasyon çok yüksek ve makul fiyatlarda bir iş gücü var. Genç bir nüfusu var, eğitimli bir nüfusu var. Yani dolayısıyla Türkiye, birtakım şeyleri yerine getirebilecek bütün potansiyele, bütün her şeye sahip."

#6
Foto - Bianchi bilindiği üzere bisiklet üretimi yapıyor.

Bianchi bilindiği üzere bisiklet üretimi yapıyor.

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