Dünya çalkalanıyor! İran ayağa kalktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, suikastin duyrulmasından hemen sonra yaptığı açıklamalar da saldırının ardında İsrail’in olduğu iddialarını güçlendirdi. Netanyahu saldırıya ilişkin, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor” ifadelerini kullanırken, evinden paylaştığı bir video mesajda ise “Bu haftaki bütün başarılarımı ilan edemem ancak başarılarım çok” şeklinde konuştu.