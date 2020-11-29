2020-11-29 10:18:08 Dünya çalkalanıyor! İran ayağa kalktı
İran'daki nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade suikasta uğradı. Yaşanan olay sonrası İran adeta çalkalanıyor.
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İran'daki nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade suikasta uğradı. Yaşanan olay sonrası İran adeta çalkalanıyor.
İran’ın nükleer programının mimarı olarak nitelendirilen Muhsin Fahrizade suikastı dünya gündemine adeta bomba gibi düştü.
İran'da binlerce kişi sokaklara inerken Tahran medyasında İsrail ve ABD'ye yönelik intikam manşetleri atılıyor.
Tahran ve birçok noktada protestolar git gide büyüyor.
İran’ın nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto eden bir grup başkent Tahran’da İsrail ve ABD bayraklarını yaktı.
İran’ın nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından halk ellerinde pankartlarla sokaklara indi.
İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler, öldürülen fizikçinin intikamının alınmasını istedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin İran’ın nükleer bilim adamlarının bilgilerini yabancı istihbarat servislerine verdiğine öne süren göstericiler, denetçilerin İran’dan ihraç edilmesini talep etti.
Fahrizade’nin öldürülmesi konusunda İsrail’i işaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Bu eylemi cevapsız bırakmayacağız, zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz. Siyonist rejimin elini okuduk, onların komplo tuzağına düşmeyeceğiz” dedi.
İran’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) daimi temsilciliği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Fahrizade suikastından ‘İsrail'in sorumlu olduğuna’ dair ciddi işaretler olduğunu belirterek, suikastın kınanması çağrısında bulundu.
Savunma Bakanlığı’nda Araştırma ve İnovasyon Kurumu başkanlığı yürüten Muhsin Fahrizade'nin dün Tahran’ın doğusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İran'da halk saldırının arkasında İsrail ya da ABD olduğunu düşünüyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, suikastin duyrulmasından hemen sonra yaptığı açıklamalar da saldırının ardında İsrail’in olduğu iddialarını güçlendirdi. Netanyahu saldırıya ilişkin, “Size Orta Doğu’da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor” ifadelerini kullanırken, evinden paylaştığı bir video mesajda ise “Bu haftaki bütün başarılarımı ilan edemem ancak başarılarım çok” şeklinde konuştu.
Fahrizade ayrıca, Netanyahu’nun Mayıs 2018’de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda zikrettiği tek İranlı bilim insanıydı.
Öte yandan, İran’da son aylarda gözlerin İsrail’e çevrildiği bazı olaylar da yaşandı. The New York Times gazetesi iki hafta önce yayımladığı bir haberde, terör örgütü El Kaide’nin iki numaralı ismi Mısırlı Ebu Muhammed el-Masri kod adlı Abdullah Ahmed Abdullah’ın 7 Ağustos’ta Tahran’da motosikletli iki İsrail ajanı tarafından vurularak öldürüldüğünü öne sürmüştü.
İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan İsfahan kentindeki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’nde 2 Temmuz’da meydana gelen patlamanın da İsrail sabotajı olduğu açıklanmıştı.
İranlı nükleer bilimci Fahrizade’nin terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından muhafazakar kesime ait gazetelerde “intikam” manşetleri öne çıktı.
Muhafazakar Vatan-ı İmruz gazetesi “Vurmazsak vururlar” manşetiyle intikam alınması gerektiğini savunarak, “İran’da genel bir öfke var. ABD ve siyonist rejimden intikam alınması talep ediliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, geçtiğimiz pazar günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşmede, Netanyahu’nun İran’a saldırmayı teklif ettiği belirtildi.
Middle East Eye sitesine konuşan kaynaklar, ancak Veliaht Prens’in bu teklife gönülsüz yaklaştığını kaydetti.
Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da herhangi bir olumlu ya da olumsuz taahhüt vermediği belirtildi.
Reuters’ta yer alan bir analizde de, Suud-İsrail arasındaki görüşmenin ABD’de Ocak ayında göreve gelecek Joe Biden yönetimine bir mesaj olduğu yorumu yapıldı.
Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasından memnun olan Riyad ve Tel Aviv’in, Biden’ın Obama dönemi “anlaşmacı” politikalarını takip edeceğinden endişe duyduğu kaydedildi. Fahrizade suikastının da bu görüşme sonrası meydana gelmesi dikkat çekti.
İran'daki protestolar sürerken nükleer programı geliştirme faaliyetlerinin herhangi bir aksama yaşamayacağı belirtiliyor.
Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin ülkesinin nükleer programını durdurmayacağını veya ilerlemeyi engelleyemeyeceğini belirtti. Salihi, yaptığı açıklamada, “Fahrizade’in izlediği yol şimdi daha yoğun bir şekilde takip edilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
İran'da toplanan halkın ortak görüşü İsrail ve ABD'iden intikam almak.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymnani'ye düzenlenen suikast sonrası Irak'taki ABD güçlerine düzenlenen saldırı sonrası intikam alınmıştı.
İran halkı benzer bir saldırıyı açıkça bekliyor.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, terör saldırısı sonucu şehit düşen İranlı nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin ailesini evinde ziyaret etti.
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