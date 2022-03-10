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Dünya
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Dünya barışı buraya bağlı! Zirveden ilk görüntüler

2022-03-10 12:13:38
Dünya barışı buraya bağlı! Zirveden ilk görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla saat 11.00'de Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşecek. Zirveyi takip edecek yerli ve yabancı 334 basın mensubu, sabahın erken saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında salona alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğunda Antalya'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü toplantısı başladı.

#1
Foto - İkili görüşmelerin ardından, üç ülkenin mevkidaşının bir araya geldiği kritik zirve Antalya'daki Regnum Carya Otel'de saat 11.25 itibarıyla görüşmeye geçildi.

İkili görüşmelerin ardından, üç ülkenin mevkidaşının bir araya geldiği kritik zirve Antalya'daki Regnum Carya Otel'de saat 11.25 itibarıyla görüşmeye geçildi.

#2
Foto - NASIL GELİŞTİ?Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ederken, ateşkes ve barış ilan edilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten ülkelerin başında ise Türkiye geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde

NASIL GELİŞTİ?Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ederken, ateşkes ve barış ilan edilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten ülkelerin başında ise Türkiye geliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Diplomasiyi yeniden kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba dün gece saatlerinde Antalya'ya geldi.

#3
Foto - BASIN TOPLANTISI AYRI SALONLARDA OLACAKToplantının ardından Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'nın ayrı salonlarda basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE KULEBA GÖRÜŞTÜDünyanın merakla beklediği zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından

BASIN TOPLANTISI AYRI SALONLARDA OLACAKToplantının ardından Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'nın ayrı salonlarda basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.BAKAN ÇAVUŞOĞLU İLE KULEBA GÖRÜŞTÜDünyanın merakla beklediği zirve öncesi Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.

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