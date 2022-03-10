2022-03-10 12:13:38 Dünya barışı buraya bağlı! Zirveden ilk görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla saat 11.00'de Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşecek. Zirveyi takip edecek yerli ve yabancı 334 basın mensubu, sabahın erken saatlerinde sıkı güvenlik önlemleri altında salona alındı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğunda Antalya'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü toplantısı başladı.