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Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

2023-11-17 07:30:26
Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istedi.

#2
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.

#3
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı.

#4
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#6
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

#7
Foto - Düğünde cinnet geçirdi! 1 ölü 7 yaralı

Polis ekipleri kaçan Metin S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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