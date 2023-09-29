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Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

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Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

2023-09-29 15:27:54
Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

İkinci beyin olarak bilinen bağırsaklar, işlevini kaybetmeye başladığında kabızlık sorunu ortaya çıkıyor. Tüketilen besinler ne kadar sağlıklı olursa bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısı o kadar çok artıyor. Sağlıksız beslenmeyle birlikte zararlı bakteri artışı yaşanıyor, bu durum gaz, şişkinlik, kabızlık gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, düğümlenmiş bağırsakları anında çözen, kabızlığı yok eden besinleri tek tek sıraladı. İşte günde üç tane tükettiğinizde sindirim sorunlarını çözen mucizevi besin...

#1
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Kullanılan ilaçlar, tüketilen besinler zamanla bağırsak florasını bozuyor. Sindirim sorunları, gün içinde oldukça rahatsız edici bir şekilde ortaya çıkıyor.

#2
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Uzmanlar, kabızlık ve gaz şikayetlerinden kurtulmanın yollarının bazı besinlerden geçtiğini belirtiyor. Buna göre, bağırsakları temizleyen, kabızlık ve gaz şikayetlerini bitiren besinler şöyle;

#3
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Kuru eriğin sindirim sistemini rahatlattığı herkes tarafından biliniyor ancak uzmanlar zeytintağında bekletildikten sonra tüketildiğinde faydalarının katlanarak arttığını belirtti.

#4
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

3 tane kuru eriği dilimleyerek üzerine bir kaşık zeyinyağı ekleyin. Bir saat beklettikten sonra tüketin. Kısa sürede bağırsaklarınız çalışacak, sindirim sisteminiz rahatlayacak.

#5
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

KURU İNCİR: Sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlayan kuru incir, uyku öncesi bir adet tüketildiğinde sabaha kadar bağırsakların temizlenmesi için etkin rol oynuyor.

#6
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Bu sayede ertesi gün, güne rahat bir sindirimle başlamanızı sağlıyor. Lif, vitamin ve antioksidan açısından oldukça zengin olan kuru kayısı, sindirim sisteminin rahat çalışabilmesi için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

#7
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

NANELİ YEŞİL ÇAY: Yüksek miktarda antioksidan içerdiği için kansere karşı koruyucu olan ve vücut direncini artıran yeşil çay, sindirim sistemini de rahatlatıyor. Günde bir fincan naneli yeşil çay tükettiğinizde hem enfeksiyona karşı koruyor hem de gaz şikayetlerini bitiriyor.

#8
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

KEFİR: Probiyotik ihtiyacını karşılayan kefir, kabızlık sorununu da ortadan kaldırıyor. Uyumadan önce içeceğiniz bir bardak kefir hem uyku kalitesini artırıyor hem de kabızlık şikayetini bitiriyor.

#9
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

ZENCEFİLLİ LİMONLU SU: Özellikle mevsim geçişlerinde sık hastalanıyorsanız, zencefil adeta doğal ilaç görevi görüyor.

#10
Foto - Düğümlenmiş bağırsakları anında çözüyor! Günde sadece 3 tane tüketmek yeterli: Faydalarını duyunca küçük dilinizi yutacaksınız

Zencefilli limonlu su hem hastalıklara kalkan oluyor hem de bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

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