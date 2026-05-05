Dost ve müttefik ülkeye dev sevkiyat: Türkiye, 100 bin kamikaze İHA için imzayı sessiz sedasız attı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost ve müttefik ülkeye dev sevkiyat: Türkiye, 100 bin kamikaze İHA için imzayı sessiz sedasız attı

Pasifik Teknoloji, Türk savunma sanayii tarihine geçecek dev bir ihracat anlaşmasına imza atarak 100 bin adet MERKÜT FPV Kamikaze İHA sisteminin satışı için müttefik bir ülke ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında kamikaze İHA'ların yanı sıra ALPİN insansız helikopter ve DUMRUL gibi stratejik platformlar da envantere girecek. Bu devasa operasyon, Türkiye'nin sadece ürün değil, teknoloji ve üretim kabiliyeti ihraç eden küresel bir aktör olma vizyonunu perçinledi.

Pasifik Teknoloji, küresel büyüme yolculuğu kapsamında 100 bin kamikaze İHA ihracatı yaptı. Savunma sanayisi teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar uçtan uca çözümler geliştiren Pasifik Teknoloji, küresel büyüme yolculuğunda kritik bir eşiği geride bıraktı. Şirket, dost ve müttefik ülkenin teknoloji ve savunma kuruluşuyla imzaladığı çerçeve anlaşmasıyla savunma sanayisinde ilk ihracatını gerçekleştirerek, uluslararası pazarlara giriş yaptı. Söz konusu çerçeve anlaşması kapsamında, şirketin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA Sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 mini insansız helikopter DUMRUL, 500 DELİ Taktik Kamikaze, 500 otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri, dost ve müttefik ülkenin envanterine girecek.

Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, imzaladıkları çerçeve anlaşmasının, yalnızca ürün teslimatını kapsayan ihracat sürecinin ötesine geçerek, çok boyutlu iş modeli üzerine kurgulandığını söyledi. Söz konusu kapsamda belirli ürünlerin üretim ve teslimatını içeren fiili ihracatın yanı sıra ortak girişim kurulması ve yerel üretim kabiliyetinin geliştirilmesini hedefleyen stratejik işbirlikleri planlandığının altını çizen Ferah, "Bu yapı, Pasifik Teknoloji'nin sadece ürün ihraç eden değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, üretim kabiliyeti ihraç eden ve bulunduğu pazarlarda kalıcı değer oluşturan bir oyuncu olma hedefini net şekilde ortaya koyuyor." dedi.

Ferah, SAHA EXPO 2026'da ilk kez sahneye çıkacak DELİ-S ve KORGAN-M V2 ürünlerine ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti: "DELİ-S tekil ve sürü konseptiyle görev yapabilen, elden atım yeteneğine sahip, GNSS bağımsız görev icra edebilen, yüksek vuruş hassasiyetine sahip dolanan kamikaze İHA sistemi. Menzili 35 kilometre, uçuş süresi ise 30 dakika. Seyir hızı saatte yaklaşık 80 kilometre olan ürünün dalış hızı ise 200 kilometre seviyesinde. Harp başlığı 2 kilogram olan ürünümüzün maksimum kalkış ağırlığı ise 10 kilogram. KORGAN-M V2 ise 7/24 görev yapabilen, otomatik iniş, şarj ve yüksek otonomiye sahip olan 'drone-in-a-box' sistemidir. Şarj süresi 30 dakika ve iniş hassasiyeti 10 santimetreden küçük. 12 kilometrelik lokal ve LTE haberleşme imkanı sunan ürünümüz 400 saat video kayıt yapabiliyor. KORGAN-M V2 eksi 20 dereceyle 55 derece arasında değişen sıcaklıklarda kullanılabiliyor."

Vay vay

Dost ve müttefik ülkenin adı yok mu..

Cengiz selçuk

En güzel gelişme. Bangladeş Pakistan Afganistan bir an önce ikili ilişkilerde daha ileri adımlara hatta Afganistan a Tacikistan a Sudan bız ıha sıha eğitimini bız verelim
