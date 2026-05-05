Dost ve müttefik ülkeye dev sevkiyat: Türkiye, 100 bin kamikaze İHA için imzayı sessiz sedasız attı

Pasifik Teknoloji, Türk savunma sanayii tarihine geçecek dev bir ihracat anlaşmasına imza atarak 100 bin adet MERKÜT FPV Kamikaze İHA sisteminin satışı için müttefik bir ülke ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında kamikaze İHA'ların yanı sıra ALPİN insansız helikopter ve DUMRUL gibi stratejik platformlar da envantere girecek. Bu devasa operasyon, Türkiye'nin sadece ürün değil, teknoloji ve üretim kabiliyeti ihraç eden küresel bir aktör olma vizyonunu perçinledi.