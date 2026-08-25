  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 milyarlık vurgun yapmışlar! Türkiye’yi sarsan operasyonda bürokratlar ve muhtarlar paketlendi Rusya'da Türkiye paniği: Bizi bırakıp Çin ve Hindistan'dan almaya başladılar Davetliler gözlerine inanamadı! Bu düğünde damat var gelin yok Ahmed Şara'dan açıklama geldi: Kara lekeden kurtuluyoruz Beyniniz gereksiz bilgilerle doluyor olabilir! Hafızayı rahatlatmanın yolu bu alışkanlıklardan geçiyor 13 kişi gözaltına alındı! Ev alacaklar bu tuzağa dikkat Ticari gerilimler arttı! Brent petrolün varil fiyatı düştü Kuytulcularda meğer her yol varmış! “Hocahanım” kendini yargıç ilan edip neler yapmış neler: İran modeli casusluk ve falaka detayları da tam bomba Ve tarih verildi: Dolar kuru 11 lira değişecek Milyonlarca yayıncıyı ilgilendiriyor: Amazon’un Twitch planı yargıya taşındı
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

ABD-İsrail ile İran arasında aylardır devam eden yıkıcı çatışmalar, Körfez ülkesi Katar'ın ekonomisinde devasa yaralar açmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksaklıkları ve tesis hasarları nedeniyle enerji gelirlerinde haftada milyarlarca dolarlık kayıp yaşayan Doha yönetimi, kamu bütçesinde yüzde 30'a varan sert kesintilere gitmek zorunda kaldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 8,6 oranında küçülmesini beklerken, atılan bu acil adımlar Körfez'de ekonomik kınm alarmı olarak yorumlandı.

#1
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Katar, ABD-İsrail ile İran arasındaki altı aydır devam eden savaşın ülke ekonomisi üzerindeki etkileri nedeniyle kamu harcamalarında kapsamlı kesintilere gitti. İngiliz Financial Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı habere göre, Katar yönetimi kamu kurumlarının bütçelerini yüzde 30’a varan oranlarda azaltırken, yurt dışına yönelik yardım finansmanında yaklaşık yüzde 85 kesinti yaptı. Söz konusu adımlar, savaş nedeniyle Katar’ın temel gelir ve ihracat kaynağı olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gelirlerinde yaşanan sert düşüşün ardından geldi.

#2
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Katar’ın 2026 yılı toplam bütçesi yaklaşık 61 milyar dolar seviyesinde bulunurken, kamu kurumlarındaki kesintilerin toplam harcamaların ne kadarını etkilediği netleşmedi. Katar, son yıllarda Türkiye dahil birçok ülkede yatırımlarını artırmıştı. Körfez ülkeleri arasında savaşın ekonomik sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri Katar oldu. Ülke, İran saldırılarının yol açtığı hasar ve Hürmüz Boğazı üzerinden gaz sevkiyatında yaşanan güçlükler nedeniyle LNG üretimini durdurmak zorunda kaldı.

#3
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Middle East Council on Global Affairs Kıdemli Araştırmacısı Tarık Yusuf, krizin yılın son çeyreğine kadar sürmesi halinde yetkililerin gelecek yıl için daha kapsamlı harcama kesintilerini ciddi biçimde değerlendirdiğini belirtti. Yusuf, Katar yönetiminin krizi etkili biçimde yönettiğini ancak ekonomik darbenin son derece büyük olduğunu ifade ederek, ekonomiyi ve likiditeyi desteklemek için geçmiş yıllarda oluşturulan mali tamponların kullanıldığını söyledi. Bunun sonucunda bütçede önemli bir açık oluştuğunu belirten Yousef, savaşın uzaması halinde mali baskının artabileceğine işaret etti.

#4
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Katar ekonomisinin bu yıl yüzde 8,6 küçülmesini bekliyor. Bu tahmin, enerji ihracatı ve ticaret için onlarca yıldır Hürmüz Boğazı’na bağımlı olan altı Körfez ülkesi arasındaki en sert daralmaya işaret ediyor. Katar’ın ise krizin etkilerini hafifletebilecek önemli mali rezervleri bulunuyor. Ülkenin egemen varlık fonu Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) yaklaşık 500 milyar dolarlık varlığı bulunurken, Katar’ın nüfusu yaklaşık 3,2 milyon seviyesinde.

#5
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Doha yönetimi aynı zamanda ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasına yönelik arabuluculuk girişimlerinde merkezi rol üstleniyor. Ancak savaşın sona ereceğine ilişkin henüz bir işaret bulunmaması, çatışmanın Körfez ülkelerindeki iç harcamaları ve bölgedeki egemen varlık fonlarının yurt dışı yatırımlarını da etkileme ihtimalini artırıyor.

#6
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Körfez ülkelerinin egemen varlık fonlarının yönettiği toplam varlıkların yaklaşık 5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) öncülüğünde 2017’de Katar’a karşı başlatılan bölgesel ambargo sırasında QIA, ülkenin finans sektörünü istikrara kavuşturmak amacıyla 20 milyar doların üzerinde mevduatı Katar’a geri getirmek zorunda kalmıştı. Katarlı bir yetkili, ülkenin bölgedeki ekonomik koşullarla başa çıkabilecek durumda olduğunu belirterek, Körfez krizi ve Kovid-19 salgını dahil geçmiş krizlerde gösterilen dayanıklılığın mevcut dönemin uzun vadeli ekonomik yön değiştirmeden atlatılmasına imkan verdiğini ifade etti. Katar’ın yurt dışı yardımları için ayırdığı toplam kaynağa ilişkin güncel bir rakam bulunmuyor.

#7
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Ancak Katar Dışişleri Bakanlığının geçen aralık ayında yaptığı açıklamaya göre ülke, geçen yıl Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine 1,5 milyar dolar bağışta bulundu. Bu tutarla Katar, kuruma en fazla kaynak sağlayan beş ülke arasında yer aldı. Yeni kesintiler kapsamında Katar’ın yurt dışı yardım finansmanının yaklaşık yüzde 85 azaltıldığı belirtildi. Savaşın ekonomik etkisi Körfez ülkeleri arasında farklılık gösterirken, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık vermesiyle bölgedeki ülkelerin tamamı İran füzeleri ve insansız hava araçlarının hedefi oldu.

#8
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Suudi Arabistan ile BAE, Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakan boru hatları üzerinden petrol ihraç edebildikleri için ekonomik kaybın bir bölümünü sınırlayabildi. Yükselen petrol fiyatları da ihracat hacmindeki düşüşün etkisini kısmen dengeledi. Katar ve Kuveyt ise enerji ihracatında Hürmüz Boğazı’na bağımlı durumda bulunuyor. Savaş aynı zamanda Körfez ülkelerinde ticaret, turizm, yiyecek-içecek sektörü ve petrol dışı büyümenin diğer unsurlarını da olumsuz etkiliyor.

#9
Foto - Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Goldman Sachs Orta Doğu Ekonomisti Farouk Soussa, enerji ihracatındaki kayıpların Katar ve Kuveyt’e haftada 1,5 milyar ila 2 milyar dolar arasında gelir kaybına yol açtığını tahmin etti. Soussa, savaşın Körfez ülkeleri açısından son derece büyük bir gerileme anlamına geldiğini ve maliyetlerin önemli bölümünün hükümetler tarafından karşılanmak zorunda olduğunu belirtti. Bölge ülkelerinin çoğunun bu ekonomik yükü karşılayacak kadar varlıklı olduğunu ifade eden Soussa, asıl belirsizliğin savaşın uzun vadeli etkilerinin ve gelecekteki büyümeyi ne ölçüde baskılayacağının henüz bilinmemesi olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emniyet'e sızan Kemalist vesayet!
Gündem

Emniyet'e sızan Kemalist vesayet!

İzmir Menemen İlçe Emniyet Teşkilatı’nda görev yapan bazı polislerin sistematik mobbing, dinî hassasiyetlere yönelik baskı ve Kemalist dayat..
Aziz İhsan Aktaş davasında karar: Hangi belediye başkanı ne kadar ceza aldı?
Siyaset

Aziz İhsan Aktaş davasında karar: Hangi belediye başkanı ne kadar ceza aldı?

CHP'li belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet çarkı kurduğu ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş ve şüphelilerin yargılandığı davada karar verildi. Akt..
Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken MASAK raporu! 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi
Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken MASAK raporu! 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, aile ve yakın çevrenin mal varlıkları ile para ha..
Mevlid Kandili bugün idrak edilecek: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin dünyaya teşrifi
İSLAM

Mevlid Kandili bugün idrak edilecek: Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin dünyaya teşrifi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Mil..
Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş
Gündem

Netanyahu canlı yayında ağzından kaçırdı! İran oğluna suikast girişiminde bulunmuş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü. İsrail basını ise Netanyahu'nun ..
Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar
Dünya

Donmuş denizlerin metrelerce kalınlıktaki buzlarını artık nükleer güçle parçalayacaklar

Rusya, nükleer enerjiyle çalışan gemiler ve küçük ölçekli enerji sistemleri için kullandığı RITM serisi reaktörlerin üretimini hızlandırdı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23