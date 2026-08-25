Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor
ABD-İsrail ile İran arasında aylardır devam eden yıkıcı çatışmalar, Körfez ülkesi Katar'ın ekonomisinde devasa yaralar açmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksaklıkları ve tesis hasarları nedeniyle enerji gelirlerinde haftada milyarlarca dolarlık kayıp yaşayan Doha yönetimi, kamu bütçesinde yüzde 30'a varan sert kesintilere gitmek zorunda kaldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 8,6 oranında küçülmesini beklerken, atılan bu acil adımlar Körfez'de ekonomik kınm alarmı olarak yorumlandı.