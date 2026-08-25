Dost ve kardeş ülke Katar’a büyük şok: Kemerler apar topar sıkılıyor

Goldman Sachs Orta Doğu Ekonomisti Farouk Soussa, enerji ihracatındaki kayıpların Katar ve Kuveyt’e haftada 1,5 milyar ila 2 milyar dolar arasında gelir kaybına yol açtığını tahmin etti. Soussa, savaşın Körfez ülkeleri açısından son derece büyük bir gerileme anlamına geldiğini ve maliyetlerin önemli bölümünün hükümetler tarafından karşılanmak zorunda olduğunu belirtti. Bölge ülkelerinin çoğunun bu ekonomik yükü karşılayacak kadar varlıklı olduğunu ifade eden Soussa, asıl belirsizliğin savaşın uzun vadeli etkilerinin ve gelecekteki büyümeyi ne ölçüde baskılayacağının henüz bilinmemesi olduğunu söyledi.