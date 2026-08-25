Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

TKDK'nın çok güzel destekleri var. KDV iadesiyle beraber yüzde 90'a varan hibe destekleri bulunuyor. Bize de yaklaşık 20 milyon lira gibi bir hibe desteği verdiler. Ahır ve depo yatırımlarımızı bu desteklerle tamamladık ve yaptığımız yatırımda büyük ölçüde karşılığını aldık. Şu anda yaklaşık 200 civarında hayvanımız var. Hayvanlarımızı besiye alıyoruz. Besi sürecinin ardından kesim için mezbahalara gönderiyoruz. Buradan da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde et ihtiyacı olan bölgelere gönderiliyor. Bu işi yapmak isteyenlerin aslında çok büyük bütçelere ihtiyacı yok. TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvancılığa büyük önem veriyor. Bu alanda çeşitli destekler bulunuyor. İnsanlar bu desteklerden faydalanarak hayvancılığa başlayabilirler" dedi.