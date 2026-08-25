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Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

Kahramanmaraş Elbistan'da elektrikçilik yapan Mehmet Kaval, çalıştığı besi ahırlarında TKDK desteklerini öğrenince hayvancılığa yöneldi.

#1
Foto - Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

Kahramanmaraş’ta elektrikçilik yaparken besi çiftliklerinin elektrik işlerini üstlenen Mehmet Kaval, öğrendiği devlet desteğiyle bambaşka bir sektöre adım attı.

#2
Foto - Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

Elektrikçilik yapan Mehmet Kaval, daha önce arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından (TKDK) destekleri çerçevesinde yapılan besi ahırlarının elektrik işlerini yaparken devlet tarafından besicilik için destek verildiğini öğrendi. Bunun üzerine hayvancılık yapmaya karar veren Kaval, hibeye başvurarak kendisi de hayvancılık sektörüne adım attı. Elbistan'ın Elderek Mahallesi'nde hayvancılığa uygun olduğu için arazi satın alan Kaval, gerekli ruhsat ve başvuru işlemlerinin ardından TKDK desteğiyle besi çiftliğini kurdu. Geçtiğimiz yıl tamamlanan tesiste aynı yılın ikinci ayında hayvan yetiştiriciliğine başlayan Kaval, halen yaklaşık 200 civarında büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

#3
Foto - Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

Kaval, elektrikçilik yaptığını ve hayvancılık sektörüne TKDK'nın destekleri sayesinde yöneldiğini belirterek, "Daha önce bu işi yapmıyordum. Normalde esnafım elektrikçiyim. TKDK'nın yapmış olduğu besi ahırlarının elektrik işlerini yapıyordum. Daha sonra TKDK'nın Kahramanmaraş'taki genel koordinatörü Harun Bey, 'Mehmet, sen de yapabilirsin. Sen de yap, sen niye yapmıyorsun?' diyerek bizi teşvik etti. Biz de bu işe başladık. Önce yerimizi aldık, ardından başvurumuzu ve ruhsatımızı aldık. Başvurumuzu yaptık ve destek almaya hak kazandık. Geçen sene de çok şükür tesisimizi tamamladık. İkinci ayda hayvanlarımızı içeri bıraktık.

#4
Foto - Ahırların elektriğini yaparken hayatı değişti! 20 milyon TL hibeyle 200 büyükbaşlık çiftlik kurdu

TKDK'nın çok güzel destekleri var. KDV iadesiyle beraber yüzde 90'a varan hibe destekleri bulunuyor. Bize de yaklaşık 20 milyon lira gibi bir hibe desteği verdiler. Ahır ve depo yatırımlarımızı bu desteklerle tamamladık ve yaptığımız yatırımda büyük ölçüde karşılığını aldık. Şu anda yaklaşık 200 civarında hayvanımız var. Hayvanlarımızı besiye alıyoruz. Besi sürecinin ardından kesim için mezbahalara gönderiyoruz. Buradan da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde et ihtiyacı olan bölgelere gönderiliyor. Bu işi yapmak isteyenlerin aslında çok büyük bütçelere ihtiyacı yok. TKDK ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvancılığa büyük önem veriyor. Bu alanda çeşitli destekler bulunuyor. İnsanlar bu desteklerden faydalanarak hayvancılığa başlayabilirler" dedi.

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