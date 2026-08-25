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Tedesco ilk maçında yıkıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tedesco ilk maçında yıkıldı

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, Lazio'yu ağırladı.

#1
Foto - Tedesco ilk maçında yıkıldı

Fenerbahçe’den duygulu ayrılığı nedeniyle Türkiye’de futbol severlerin halen yakından takip ettiği Tedesco, ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı.

#2
Foto - Tedesco ilk maçında yıkıldı

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio, 1-0'lık skorla kazandı.

#3
Foto - Tedesco ilk maçında yıkıldı

Lazio'ya galibiyeti getiren golü, 59. dakikada Davide Frattesi kaydetti.

#4
Foto - Tedesco ilk maçında yıkıldı

Bu sonucun ardından Lazio, lige 3 puanla başlarken Tedesco'nun ekibi Bologna, sahadan puansız ayrıldı.

#5
Foto - Tedesco ilk maçında yıkıldı

Serie A'nın gelecek haftasında Bologna, Atalanta deplasmanına gidecek. Lazio, Geno'yı ağırlayacak.

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