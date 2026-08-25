Tedesco ilk maçında yıkıldı
İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, Lazio'yu ağırladı.
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İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco yönetimindeki Bologna, Lazio'yu ağırladı.
Fenerbahçe’den duygulu ayrılığı nedeniyle Türkiye’de futbol severlerin halen yakından takip ettiği Tedesco, ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lazio, 1-0'lık skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü, 59. dakikada Davide Frattesi kaydetti.
Bu sonucun ardından Lazio, lige 3 puanla başlarken Tedesco'nun ekibi Bologna, sahadan puansız ayrıldı.
Serie A'nın gelecek haftasında Bologna, Atalanta deplasmanına gidecek. Lazio, Geno'yı ağırlayacak.
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