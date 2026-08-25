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Kemikleri barajdan çıkmıştı! "Kirpi Ahmet" cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

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Kemikleri barajdan çıkmıştı! “Kirpi Ahmet” cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan, kemikleri ise 2010’da Ulutan Barajı kıyısında bulunan “Kirpi Ahmet” lakaplı Ahmet Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Emircan İ., elektronik kelepçesini kırarak firar etmesinden yaklaşık 2 ay sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Foto - Kemikleri barajdan çıkmıştı! "Kirpi Ahmet" cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

16 yıl sonra yeniden açılan ve Zonguldak’ta uzun süre çözülemeyen dosyalardan biri olarak dikkat çeken “Kirpi Ahmet” cinayetinde firar eden sanık yakalandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Emircan İ.’nin, ev hapsindeyken elektronik kelepçesini kırarak kaçtığı belirtilmişti. Polis ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren çalışmalarının ardından İleri düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın geçmişi 2008 yılına dayanıyor. Evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz’dan 2008 yılında haber alınamadı. 9 Aralık 2010’da Ulutan Barajı’nda suların çekilmesinin ardından bölgede bulunan bir balıkçı, baraj kıyısında insan kemikleriyle karşılaştı. Kemikler üzerinde yapılan incelemelerin ardından 2012 yılında gerçekleştirilen DNA testi, kalıntıların “Kirpi” lakaplı Ahmet Yılmaz’a ait olduğunu ortaya koydu.

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Foto - Kemikleri barajdan çıkmıştı! "Kirpi Ahmet" cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

Ancak o dönemde yapılan incelemelerde Yılmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin yeterli emare bulunmadığı değerlendirilerek 2012 yılında dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. Cinayet dosyasındaki kırılma noktası yıllar sonra yaşandı. Emircan İ.’nin lideri olduğu iddiasıyla yargılandığı ancak beraat ettiği 32 sanıklı suç örgütü davasında ceza alan Hüseyin P.’nin verdiği ifade üzerine Ahmet Yılmaz’ın ölümü yeniden incelemeye alındı. Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından polis ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

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Foto - Kemikleri barajdan çıkmıştı! "Kirpi Ahmet" cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

Yürütülen soruşturmada Emircan İ., Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve Baycan İ.’nin cinayeti uzun yıllar boyunca gizlemeye çalıştıkları iddia edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Yılmaz’ın bir otomobilde boğularak öldürüldüğü öne sürüldü. İddianameye göre Yılmaz’ın cansız bedeni önce bir çuvala konularak kullanılmayan bir maden ocağına bırakıldı. Daha sonra ise cesedin Ulutan Barajı’na atıldığı iddia edildi. Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında “iştirak halinde kasten öldürme”, Emircan İ. hakkında ise cinayete azmettirme suçlamasıyla dava açıldı.

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Foto - Kemikleri barajdan çıkmıştı! "Kirpi Ahmet" cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

Baycan İ.’nin ise 2017 yılında lösemi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Dosya kapsamında İlker E.K. 2025’te tutuklandı, daha sonra tahliye edildi. Şubat 2026’da Tarık Y. ile Köksal A. tutuklanırken, Emircan İ. hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

#5
Foto - Kemikleri barajdan çıkmıştı! "Kirpi Ahmet" cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken İ.’nin yaklaşık 2 ay önce elektronik kelepçesini kırarak firar ettiği belirtildi. Yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs hakkında “ev hapsi ihlali” ve “mala zarar verme” suçlamaları kapsamında işlem başlatıldı. Adliyedeki işlemleri sürüyor.

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