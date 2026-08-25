Kemikleri barajdan çıkmıştı! “Kirpi Ahmet” cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü
Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan, kemikleri ise 2010’da Ulutan Barajı kıyısında bulunan “Kirpi Ahmet” lakaplı Ahmet Yılmaz’ın ölümüyle ilgili yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Emircan İ., elektronik kelepçesini kırarak firar etmesinden yaklaşık 2 ay sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.