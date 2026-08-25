Kemikleri barajdan çıkmıştı! “Kirpi Ahmet” cinayetinin gizemi tam 18 yıl sonra çözüldü

Yürütülen soruşturmada Emircan İ., Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve Baycan İ.’nin cinayeti uzun yıllar boyunca gizlemeye çalıştıkları iddia edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ahmet Yılmaz’ın bir otomobilde boğularak öldürüldüğü öne sürüldü. İddianameye göre Yılmaz’ın cansız bedeni önce bir çuvala konularak kullanılmayan bir maden ocağına bırakıldı. Daha sonra ise cesedin Ulutan Barajı’na atıldığı iddia edildi. Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında “iştirak halinde kasten öldürme”, Emircan İ. hakkında ise cinayete azmettirme suçlamasıyla dava açıldı.