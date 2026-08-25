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Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

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Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'ı Türkiye'ye üzerinden uyararak 'yıllarca beklersiniz' dedi.

#1
Foto - Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

Erivan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik başvurusunda bulunması, Ermenistan’ın yakın zamanda birliğe katılacağı anlamına gelmiyor. Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye gibi bazı ülkelerin deneyiminin bunu gösterdiğini belirtti.

#2
Foto - Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

Peskov, “AB üyelik başvurusuna gelince, Türkiye’nin ve başvuruda bulunmalarının üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen hâlâ sonuç alamayan bir dizi başka ülkenin deneyimini hatırlamanızı tavsiye ederim” dedi.

#3
Foto - Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

Türkiye, 1987 yılında Avrupa Birliği’nin öncülü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik için resmî başvuruda bulundu. Ülke, 1999 yılında aday statüsü kazandı ancak o tarihten bu yana taraflar arasında çeşitli konularda birçok kez anlaşmazlık yaşandı. AB’ye katılım müzakereleri 2005 yılında başladı.

#4
Foto - Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

Kremlin Sözcüsü Peskov, bu sözlerle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Erivan’ın yakın zamanda AB’ye katılım için resmî başvuru sürecini başlatacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Paşinyan’a göre bu, AB’ye katılım için ülkede yapılması gereken reformların süresinin belirlenmesi açısından da gerekli.

#5
Foto - Rusya'dan beklenmedik çıkış: Türkiye'yi almadılar oyaladılar sizi de almazlar

Paşinyan, reformların süresi belirlendikten sonra Ermenistan’ın AB’ye katılması veya Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki (AEB) üyeliğini sürdürmesi konusunda referandum düzenlemenin pratikte anlamlı hâle geleceğini söyledi.

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Yorumlar

Vahap

Çok doğru söylemiş Ermenistanı da AB nin çöplüğü yapıp birakacaklar aynen gürcistana yaptıkları gibi.
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