Yarım asırı deviren sanayi devi konkordato ilan etti
Aydın'da 55 yıldır faaliyet gösteren ünlü tarım makineleri üreticisinden kötü haber geldi. Dev firma konkordato ilan etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın'da 55 yıldır faaliyet gösteren ünlü tarım makineleri üreticisinden kötü haber geldi. Dev firma konkordato ilan etti.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, Aydın’ın Söke ilçesinde 55 yıldır faaliyet gösteren tarım makineleri üreticisi İlgi Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
Aydın Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 20 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet verilmesine karar verdi.
İlgi Tarım’ın üretim serüveni 1971 yılında küçük bir atölyede başladı. Yarım yüzyılı geçen süreçte üretimini geliştirerek tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren firma, yurtdışı pazarlarına açılarak ihracat yapmaya da başladı. 40’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Şirket, 2007 yılında yeni fabrikasına taşınarak üretim faaliyetlerini daha geniş ve modern bir tesiste sürdürmeye başladı.
Köklü geçmişi ve uluslararası pazardaki faaliyetleriyle dikkat çeken İlgi Tarım’ın konkordato başvurusu, Söke’de sanayi ve tarım sektöründe gündem oldu.
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