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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

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Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

ORC Araştırma’nın 20-23 Ağustos tarihlerinde 26 ilde 2 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları açıklandı. İşte partilerin son oy oranları...

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Foto - Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

ORC Araştırma Şirketi tarafından Ağustos ayında gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AK Parti zirvede yer alırken, "Yeni Parti"nin aldığı yüksek oy oranı dikkatleri çekti.

#2
Foto - Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından paylaşılan verilere göre, araştırma 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 26 farklı ilde yürütülen saha çalışmasına toplam 2.200 katılımcı iştirak etti.

#3
Foto - Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 33,1'lik oy oranıyla birinci parti konumunu korumaya devam ediyor. Siyasi arenadaki dengeleri değiştirebilecek en dikkat çekici sonuç ise yüzde 17,2 oy oranına ulaşan Yeni Parti'den geldi. Yeni Parti, bu oranla ana muhalefet partisi konumundaki CHP'yi geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti. CHP ise yüzde 10,6'lık oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,3, MHP yüzde 7,7 ve İYİ Parti ise yüzde 5,3 oy oranında kaldı.

#4
Foto - Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

2.200 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette partilerin oy dağılımı şu şekilde şekillendi:

#5
Foto - Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci değil ama, ikinci herkesi şaşırttı

AK Parti: Yüzde 33,1 Yeni Parti: Yüzde 17,2 CHP: Yüzde 10,6 DEM Parti: Yüzde 8,3 MHP: Yüzde 7,7 İYİ Parti: Yüzde 5,3 Zafer Partisi: Yüzde 3,6 BBP: Yüzde 3,4 Saadet Partisi: Yüzde 2,4 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0 Anahtar Parti: Yüzde 1,7 Diğer: Yüzde 4,7

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Yorumlar

Vahap

Normal zaten chp nin bölünmeden önceki oy toplamı % 27 bandında idi.

Gerçekler

Anketler güvenilir mi ? Seçimler güvenilir mi ? Ben hepsine şüpheyle bakmak gerektiğini düşünüyorum.
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