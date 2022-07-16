2022-07-16 10:19:50 Dost ve kardeş ülke günlerdir yangınla boğuşuyor
Fas, 3 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor.
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Fas, 3 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor.
Fas'ın kuzeyinde, iki gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.
Fas haber ajansı MAP'a konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Arais, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde devam ettiği bilgisini verdi.
Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.
Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurguladı.
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
Söndürme çalışmalarının 3. gününde kaydedilen görüntüler...
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