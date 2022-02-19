2022-02-19 15:59:36 Dost ülkeden FETÖ çıkışı: Tehdit olarak görüyoruz
AA Saraybosna Ofisini ziyaret eden Novalic, AA muhabirlerine FETÖ ile ilgili görüşlerini aktardı. FETÖ'nün birçok açıdan tehlikeli bir terör örgütü olduğunu belirten Novalic, "Oluşturdukları paralel yapılanmalar ile tehlike oluşturuyorlar." dedi. Novalic, "'Benim için devletin kanunlarının önemi yok, içinde bulunduğum yapının önemi var' anlayışıyla yaşayan insanların içimizde oluşundan memnun değiliz. Paralel yapı, paralel para akışı ve bunun getirdiği tüm olumsuz durumlar anlamına geliyor. Bunu Amerika da dahil, kimse istemez." diye konuştu. Bosna Hersek Vergi Dairesi tarafından açıklanan borçlular listesinde yer alan FETÖ bağlantılı okulları ve şirketleri değerlendiren Novalic, "Bu yapılara ait hesaplar ya bloke edilmiştir ya da edilmek üzeredir." ifadesini kullandı.