Dost ülkeden FETÖ çıkışı: Tehdit olarak görüyoruz

- FETÖ'NÜN OKULLARI SATIŞ OYUNU FETÖ, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'teki okullarının sözde yabancı şirketlere devriyle ilgili hileli işlemlere imza atmıştı. Terör örgütü bünyesindeki Bosna Sema okullarının FETÖ bağlantılarının gizlenmesi için İngiliz ve Amerikan şirketlerine satıldığı açıklanmıştı. FETÖ firarisi Önder Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul ederek "Bosna'daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz? Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi ve buna benzer işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?" ifadelerini kullanmıştı. Firari FETÖ'cü Aytaç'a göre, Bosna Hersek'teki okulların sözde İngiliz ve Amerikalı şirketlere satışı ise sadece bir aldatmaca. Aytaç, "İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı diyorlar ama o da dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor kimlerin aldığını ya da almadığını." ifadelerine yer vermişti.