Dost ülkede Bayraktar fırtınası! Tarih verildi, Türk SİHA’ları Avrupa’nın kalbine iniyor
Savunma sanayiinin dünya çapındaki gururu Bayraktar TB2, Avrupa yolculuğunda kritik bir durağa daha ulaştı ve Bosna Hersek ile dev anlaşma için takvim netleşti. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sürecin tamamen bittiğini müjdeleyerek Mayıs sonunda Türk SİHA’larının ülke envanterine resmen dahil edileceğini duyurdu. NATO’nun bölgedeki stratejik hamleleriyle eş zamanlı gelen bu alım, Balkanlar’daki askeri dengeleri Türkiye lehine güçlendirirken güvenlik mimarisinde yeni bir dönemi başlatıyor.