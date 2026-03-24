  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dost ülkede Bayraktar fırtınası! Tarih verildi, Türk SİHA'ları Avrupa'nın kalbine iniyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Dost ülkede Bayraktar fırtınası! Tarih verildi, Türk SİHA’ları Avrupa’nın kalbine iniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma sanayiinin dünya çapındaki gururu Bayraktar TB2, Avrupa yolculuğunda kritik bir durağa daha ulaştı ve Bosna Hersek ile dev anlaşma için takvim netleşti. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sürecin tamamen bittiğini müjdeleyerek Mayıs sonunda Türk SİHA’larının ülke envanterine resmen dahil edileceğini duyurdu. NATO’nun bölgedeki stratejik hamleleriyle eş zamanlı gelen bu alım, Balkanlar’daki askeri dengeleri Türkiye lehine güçlendirirken güvenlik mimarisinde yeni bir dönemi başlatıyor.

#1
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da NATO Askeri Stratejik Ortaklık Konferansı 2026 (MSPC 26) düzenlendi. NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından organize edilen programa, Bosna Hersek Savunma Bakanı Helez'in yanı sıra SHAPE Kurmay Başkanı General Markus Laubenthal, SHAPE Ortaklıklar Direktörlüğü Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğamiral Yusuf Karagülle ile çok sayıda üst düzey askeri yetkili katıldı.

#2
Helez, konferansın açılışında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun ülkelerine olan güvenin göstergesi olduğunu aktardı. Programın sadece Bosna Hersek için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığını dile getiren Helez, "Dünyanın barış içinde olmasını, hiçbir yerde savaşların yaşanmamasını diliyorum. Halihazırda devam eden tüm çatışmaların sona ermesini, insanların normal bir şekilde iletişim kurabildiği ve huzur içinde yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum." dedi.

#3
Bir gazetecinin ordu envanterine eklenmesi planlanan İHA'larla ilgili sorusunu da yanıtlayan Helez, mayıs sonunda bir anlaşma imzalayacaklarını kaydetti. Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin 2 adet Bayraktar TB2 İHA ile birkaç adet daha küçük İHA alacağını belirten Helez, "Artık süreç tamamlandı. Mayıs ayı sonunda bu sistemlerin teslim alınmasını ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin envanterine dahil edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

#4
General Markus Laubenthal ise Bosna Hersek'in NATO ile işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini ve bunun Balkanlar'ın batısında istikrar ve güvenliğe katkı sağladığını söyledi. Laubenthal, NATO ile Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin uyumunu desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki günlerde, NATO'nun araçları, uzmanlığı ve eğitim imkanlarından azami ölçüde yararlanarak somut faaliyetler planlamak üzere birlikte çalışacağız. NATO olarak, ortaklarımızın bölgesel güvenliğin korunmasında ve kolektif gücümüzün artırılmasında oynadığı kritik rolün farkındayız. Batı Balkanlar bölgesinin istikrarı NATO için büyük önem taşımaktadır ve bu, Sırbistan ile de paylaştığımız bir konudur. Mayıs ayında gerçekleştirilecek NATO-Sırbistan tatbikatı, bu istikrarın birlikte güçlendirilmesine yönelik çok iyi bir örnektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23