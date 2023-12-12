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Yaşam
15
Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

2023-12-12 16:45:25
Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat ilçesindeki Karagöl, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

#1
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Artvin'in Şavşat ilçesi, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan ve engebeli arazi yapısına sahip olan bölge, çok sayıda gezginin uğrak noktaları arasında bulunuyor.

#3
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

Şavşat İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta olan, Sahara Karagöl Milli Parkı içindeki Karagöl, bitki örtüsünün mevsime bağlı olarak renk değiştirmesiyle de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

#4
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#5
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#6
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#7
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#8
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#9
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#10
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#11
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#12
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#13
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

#14
Foto - Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin

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