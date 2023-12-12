2023-12-12 16:45:25 Dört mevsim renk cümbüşü: Artvin
Doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat ilçesindeki Karagöl, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
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Doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat ilçesindeki Karagöl, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
Karadeniz Bölgesinin doğusunda yer alan Artvin'in Şavşat ilçesi, doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle öne çıkıyor.
Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan ve engebeli arazi yapısına sahip olan bölge, çok sayıda gezginin uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Şavşat İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıkta olan, Sahara Karagöl Milli Parkı içindeki Karagöl, bitki örtüsünün mevsime bağlı olarak renk değiştirmesiyle de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.
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